Муфтият Адыгеи и Кубани объявил дату празднования Курбан-байрама

В связи этим во всех мечетях регионов утром 11 августа начнутся праздничные намазы, сообщили порталу Юга.ру в ДУМ Адыгеи и Кубани.

В последующие три дня все желающие могут совершать обряды жервоприношения и угощать родных, близких, соседей и друзей.