Муфтият Адыгеи и Кубани объявил дату празднования Курбан-байрама
Духовное управление мусульман (ДУМ) Адыгеи и Краснодарского края объявило 11 августа первым днем праздника Курбан-байрам
В связи этим во всех мечетях регионов утром 11 августа начнутся праздничные намазы, сообщили порталу Юга.ру в ДУМ Адыгеи и Кубани.
В последующие три дня все желающие могут совершать обряды жервоприношения и угощать родных, близких, соседей и друзей.
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Курбан-байрам — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в память жертвоприношения пророка Ибрахима. В этот день в мечетях совершается праздничная молитва и проповедь, после чего верующие проводят главный обряд праздника — жертвоприношение. Жертвенное животное делят на три части, одну из которых раздают неимущим, другую — гостям и родственникам, третью оставляют семье.
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