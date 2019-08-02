В Краснодаре застройщика осудили более чем на 6 лет за хищение 22 млн рублей дольщиков

По данным следствия, 52-летний Василий Чалый с 2009 до 2012 годы под предлогом строительства недвижимости заключал договоры купли-продажи квартир в трехэтажном многоквартирном жилом доме на улице Горького в поселке Пашковском. Он знал, что не сможет исполнить свои обязательства по строительству здания, но несмотря на это вводил покупателей в заблуждение: показывал им территорию, размещал рекламу в СМИ и создавал видимость строительства.

От действий мошенника пострадал 21 человек, ущерб превысил 22 млн рублей.

Советский районный суд Краснодара признал Чалова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Его приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей, сообщили 2 августа в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.