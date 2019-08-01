На Кубани в 2019 году на оздоровительную кампанию для детей потратят больше 2,1 млрд рублей

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко рассказал, сколько детей в 2019 году планируют отправить на курорты Кубани и сколько на это выделили денег

В интервью, опубликованном в газете «Краснодарские известия», Юрий Бурлачко рассказал, что на поддержку семьи и детства в 2019 году потратят более 17 млрд рублей из бюджета региона. Эти деньги направят на 18 видов помощи, среди которых выплаты при рождении детей, предоставление земли многодетным семьям, пособия при усыновлении детей.

Депутаты уделили внимание отдыху и оздоровлению детей. Так, на детскую оздоровительную кампанию этого года направили более 2,1 млрд рублей. Планируется, что организованным отдыхом, оздоровлением и активными формами детско-юношеского туризма будут охвачены около 780 тыс. детей, из которых 580 тыс. — жители Кубани.

«Недавно приняли поправки в закон "Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление", благодаря которым срок отдыха ребят в соответствии с нормами СанПиНа увеличили с 18 до 21 дня. На эти три счастливых дня сразу предусмотрели увеличение краевого финансирования», — уточнил спикер ЗСК.

Председатель кубанского парламента также добавил, что продление сроков летних путевок не скажется на количестве отдохнувших детей.