На Кубани планируют открыть новые фельдшерско-акушерские пункты и центры амбулаторной онкологической помощи

В интервью, которое вышло в газете «Краснодарские известия», спикер ЗСК Юрий Бурлачко сообщил, что на Кубани в рамках проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в 2019 году планируют купить модульные блоки. На их базе создадут пять фельдшерско-акушерских пунктов и три офиса врача общей практики.

Председатель кубанского парламента уточнил, что в прошлом году в России приняли Национальную программу борьбы с онкологическими заболеваниями, в рамках которой на Кубани планируют создать центры амбулаторной онкологической помощи на базе многопрофильных больниц. Это нужно для сокращения сроков диагностики и повышения качества медицинской помощи. Новые центры оснастят оборудованием для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований. Всего в Краснодарском крае собираются открыть 16 подразделений такого формата.