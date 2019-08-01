На Кубани планируют открыть новые фельдшерско-акушерские пункты и центры амбулаторной онкологической помощи

Краснодарский край

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Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко рассказал, как в регионе планируют повысить эффективность здравоохранения

В интервью, которое вышло в газете «Краснодарские известия», спикер ЗСК Юрий Бурлачко сообщил, что на Кубани в рамках проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в 2019 году планируют купить модульные блоки. На их базе создадут пять фельдшерско-акушерских пунктов и три офиса врача общей практики.

Председатель кубанского парламента уточнил, что в прошлом году в России приняли Национальную программу борьбы с онкологическими заболеваниями, в рамках которой на Кубани планируют создать центры амбулаторной онкологической помощи на базе многопрофильных больниц. Это нужно для сокращения сроков диагностики и повышения качества медицинской помощи. Новые центры оснастят оборудованием для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований. Всего в Краснодарском крае собираются открыть 16 подразделений такого формата.

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Также Юрий Бурлачко добавил, что на июньской сессии депутаты внесли поправки в территориальную программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов.

«Теперь ее "вес" составляет 83,8 млрд рублей, а главной статьей дополнительных расходов остается обеспечение территориальных льготников лекарствами», — рассказал председатель ЗСК.

Как сообщали Юга.ру, в конце июня кубанские депутаты добавили средства из бюджета на лекарства для льготников. На эти цели регион до 2021 года потратит 853 млн рублей.

Здравоохранение ЗСК Медицина Юрий Бурлачко

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