В Адыгее запретили платные парковки возле соцобъектов

Адыгея

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В Адыгее 31 августа решили запретить организацию платных парковок, прилегающих к медицинским, культурным, образовательным и спортивным объектам

В пресс-службе главы Адыгеи сообщили, что запрет установлен региональным законом «О регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного движения в Адыгее», который был принят 31 июля на заседании Госсовета-Хасэ республики.

В пресс-службе парламента уточнили, что с вступлением в силу этого закона платные парковки в Адыгее будут запрещены на территориях, прилегающих к объектам спорта, образования, здравоохранения, культуры, органов государственной власти, местного самоуправления и организациям, предоставляющим государственные и муниципальные услуги. Кроме того, нельзя создавать платные парковки на земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов.

Также депутаты собираются направить ряд обращений в федеральный центр. В частности, заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко попросили увеличить возраст многодетных молодых семей, участвующих в жилищных программах, с 35 до 40 лет. Такая мера призвана увеличить количество многодетных семей.

На заседании руководитель региона Мурат Кумпилов поблагодарил депутатов Госсовета-Хасэ Адыгеи за активное взаимодействие и поддержку инициатив кабинета министров республики. Глава Адыгеи также отметил важность конструктивного депутатского контроля, позволяющего отслеживать обратную реакцию населения и оперативно корректировать работу органов исполнительной власти.

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