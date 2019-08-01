Фестиваль индонезийской культуры и кухни устроят в Москве
Со 2 по 4 августа в московском парке «Красная Пресня» будет проходить четвертый фестиваль Индонезии
Партнером мероприятия стала авиакомпания «Россия» — единственный перевозчик, самолеты которого летают в Денпасар на остров Бали.
Гости фестиваля смогут познакомиться с культурой, традициями и кухней Индонезии, а также приобрести товары, которые с собой привезут бизнесмены из этой страны. В программе мероприятия — танцы с уличными шоу. На главной сцене представители Индонезии исполнят национальный танец почо-почо.
Экзотические блюда будут готовить участницы индонезийской женской ассоциации и отечественные шеф-повара ресторанов Москвы. Посол Индонезии Мохамад Вахид Суприяди проведет мастер-класс по приготовлению лапши ми горенг.
Артисты кукольного театра теней «Ваянг Кулит» расскажут о персонажах эпоса Махабхарата. Также на фестивале будет работать музей, в экспозиции которого представят уникальные экспонаты, специально привезенные из Индонезии. Также на фестивале опытные инструкторы научат всех желающих серфингу.
Ожидается, что на фестиваль приедут более 1,2 тыс. представителей Индонезии. Часть из них воспользуется услугами авиакомпании «Россия», которая осенью 2018 года запустила прямые рейсы между Москвой и Бали. Менее чем за год перелет совершили около 50 тыс. пассажиров. В период туристических пиков самолеты были загружены более чем на 70%.
Перелет из Москвы на Бали длится чуть более 12 часов. За это время лайнер, вылетевший из аэропорта Шереметьево, преодолевает 10,6 тыс. км.
«Сегодня это регулярное направление остается рекордным по дальности перелета для авиаперевозчика "Россия", а также прочих российских авиакомпаний», — отметили в пресс-службе «России».
Как сообщали Юга.ру, «Россия» стала одной из четырех российских компаний, которые попали в топ-100 безопасных авиаперевозчиков мира 2019 года.
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