Фестиваль индонезийской культуры и кухни устроят в Москве

Со 2 по 4 августа в московском парке «Красная Пресня» будет проходить четвертый фестиваль Индонезии

Партнером мероприятия стала авиакомпания «Россия» — единственный перевозчик, самолеты которого летают в Денпасар на остров Бали.

Гости фестиваля смогут познакомиться с культурой, традициями и кухней Индонезии, а также приобрести товары, которые с собой привезут бизнесмены из этой страны. В программе мероприятия — танцы с уличными шоу. На главной сцене представители Индонезии исполнят национальный танец почо-почо.

Экзотические блюда будут готовить участницы индонезийской женской ассоциации и отечественные шеф-повара ресторанов Москвы. Посол Индонезии Мохамад Вахид Суприяди проведет мастер-класс по приготовлению лапши ми горенг.

Артисты кукольного театра теней «Ваянг Кулит» расскажут о персонажах эпоса Махабхарата. Также на фестивале будет работать музей, в экспозиции которого представят уникальные экспонаты, специально привезенные из Индонезии. Также на фестивале опытные инструкторы научат всех желающих серфингу.