В Краснодаре начали ремонт подъезда к Славянскому кладбищу

Краснодарский край

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В Краснодаре к концу августа планируют отремонтировать дорогу на подъезде к Славянскому кладбищу

Специалисты отремонтировали две смежные улицы в Славянском микрорайоне — Круговую и 4-й линии. Также на участке первой улицы сделали тротуары, парковку и остановку. Прилегающую территорию также благоустроят на улице 4-й линии.

«Улицы хоть и второстепенные, но имеющие особое значение для города и жителей. Все привели здесь в порядок, благоустроили. Но есть и негатив. Новый остановочный павильон повредили в первую же ночь. Очевидно, предстоит установить здесь камеры видеонаблюдения», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов во время утреннего рабочего объезда.

Сейчас специалисты завершают ремонт от улицы Круговой, 24 до 4-й линии — это около 730 метров. Сейчас на участке завершают установку дорожных знаков и наносят разметки.

Параллельно рабочие делают улицу 4-ю линию на участке от Славянской до Круговой и далее до въезда на Славянское кладбище — это более 1 км. Сейчас специалисты разрабатывают основание проезжей части и убирают места просадок.

Завершить ремонт планируют в конце августа, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца 2019 года разработают проекты строительства и реконструкции более 20 дорог в рамках краевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Работы будут вести за счет средств городского бюджета.

Дороги Евгений Первышов Краснодар Ремонт дорог

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