В Адыгее разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам в городе Майкопе: (8772) 59-64-00 или 02 в ближайший отдел полиции.

По данным полиции, 33-летний уроженец Северной Осетии — Алании Заурбек Хажбиевич Джимиев причастен к незаконным действиям с наркотическими средствами или психотропными веществами.

Как писали Юга.ру, 24 июля обвиняемый в убийстве брата в Сочи Антон Санников сбежал во время конвоирования на ж/д станции в Армавире. Прокуратура провела проверку и установила, что побег стал возможен из-за ненадлежащей охраны обвиняемого сотрудниками караула. УФСИН 27 июля пообещало вознаграждение за помощь в поиске сбежавшего.

28 июля Санникова нашли в 10 км от Армавира, видео задержания появилось в сети в тот же день.