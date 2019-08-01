В Адыгее разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении
Полиция Адыгеи разыскивает подозреваемого в тяжком преступлении Заурбека Джимиева
По данным полиции, 33-летний уроженец Северной Осетии — Алании Заурбек Хажбиевич Джимиев причастен к незаконным действиям с наркотическими средствами или психотропными веществами.
Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам в городе Майкопе: (8772) 59-64-00 или 02 в ближайший отдел полиции.
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