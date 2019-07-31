В Роспотребнадзоре Дагестана прошли обыски по делу о махинациях при проверках
В Дагестане возбудили уголовное дело против сотрудников местного управления Роспотребнадзора и центра гигиены и эпидемиологии
По делу проходят начальник отдела организации и обеспечения деятельности управления Роспотребнадзора по РД и четверо врачей центра. 31 июля в служебных кабинетах и по месту их жительства прошли обыски с привлечением сотрудников УФСБ и УЭБиПК МВД республики, сообщили в пресс-службе СКР по Дагестану.
По данным следствия, в 2017 году начальник отдела, не имея на то полномочий, подписала распоряжение о проведении проверки в отношении одного из оздоровительных центров и санэпид заключения в отношении ряда общественных организаций, а также выписала штрафы и предупреждения должностным лицам коммерческих организаций.
Врачей центра гигиены и эпидемиологии в свою очередь изготовили и утвердили экспертные заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям помещений ряда организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, которые фактически не отвечали предъявляемым требованиям.
По факту нарушений следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог), расследование продолжается.
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