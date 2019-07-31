В Роспотребнадзоре Дагестана прошли обыски по делу о махинациях при проверках

Дагестан

Распечатать

В Дагестане возбудили уголовное дело против сотрудников местного управления Роспотребнадзора и центра гигиены и эпидемиологии

По делу проходят начальник отдела организации и обеспечения деятельности управления Роспотребнадзора по РД и четверо врачей центра. 31 июля в служебных кабинетах и по месту их жительства прошли обыски с привлечением сотрудников УФСБ и УЭБиПК МВД республики, сообщили в пресс-службе СКР по Дагестану.

По данным следствия, в 2017 году начальник отдела, не имея на то полномочий, подписала распоряжение о проведении проверки в отношении одного из оздоровительных центров и санэпид заключения в отношении ряда общественных организаций, а также выписала штрафы и предупреждения должностным лицам коммерческих организаций.

Врачей центра гигиены и эпидемиологии в свою очередь изготовили и утвердили экспертные заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям помещений ряда организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, которые фактически не отвечали предъявляемым требованиям.

По факту нарушений следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог), расследование продолжается.

Превышение полномочий Роспотребнадзор Следственный комитет Служебный подлог

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Новости

Сочинец построил семиэтажку и заработал 95 млн рублей на продаже квартир. Его будут судить за то, что у него даже не было ИП
В Роспотребнадзоре Дагестана прошли обыски по делу о махинациях при проверках
Минздрав опубликовал статистику смертности от ВИЧ, которая превысила смертность от онкологии. Позже доклад удалили
Сотрудницу банка в Краснодаре будут судить за слежку за счетами мужа при разводе
Под Голубицкой женщина получила переломы из-за вылетевшего на пляж гидроцикла
В Белореченске поезд сбил девушку с признаками алкогольного опьянения

Лента новостей

Статьи

Будешь кривляться — таким и останешься

В твиттере вспоминают страшилки, которыми родители пугают детей

Фоторепортажи

«Стерилизация (от) современного искусства»

Фоторепортаж с прощального мероприятия в старой «Типографии»

На месте снесенного рынка на улице Бургасской в Краснодаре хотят сделать продуктовую ярмарку и парковку

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале