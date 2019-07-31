Адыгея вошла в число лидеров по развитию интенсивного садоводства

Минсельхоз Адыгеи положительно оценил программу развития сельского хозяйства республики, отметив успехи региона в развитии интенсивного садоводства. Более того, Адыгея вошла в десятку лучших субъектов страны по закладке садов интенсивного типа, сообщил 30 июля первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов во время визита в регион.

«Сегодня бренд "Яблоко Адыгеи" известен по всей стране. Уверен, что планы по удвоению объемов позволят укрепить позиции региона в этом направлении агропромышленного комплекса (АПК)», — отметил Хатуов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что в регионе давно уделяется серьезное внимание выращиванию плодово-ягодных и овощных культур интенсивного типа. По его поручению пересмотрели структуру АПК в пользу повышения экономического эффекта от хозяйственной деятельности. В минсельхозе Адыгеи уточнили, что валовой сбор плодово-ягодной продукции в 2018 году составил 23,7 тыс. тонн.

«Сегодня площадь плодово-ягодных насаждений составляет 3,26 тыс. га, из которых в плодоносящем возрасте 1,6 тыс. га. К 2024 году площадь плодово-ягодных насаждений в плодоносящем возрасте вырастет до 2,9 тыс. га», — отметили в министерстве сельского хозяйства Адыгеи.

Как сообщали Юга.ру, в этом году в Адыгее высадят 200 га садов, в основном интенсивного типа. Закладывать сады начали весной, но основные работы пройдут осенью.