ФСБ задержала ректора Дагестанского госуниверситета, бывшего и.о. мэра Махачкалы
ФСБ 30 июля сообщила о задержании ректора Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданова, который ранее исполнял обязанности мэра Махачкалы
Точные причины задержания ректора ДГУ пока неизвестны. По данным дагестанской газеты «Черновик», это связано с финансово-хозяйственной деятельностью вуза. Также издание не исключает, что поводом для задержания Рабаданова стали результаты его деятельности на посту врио мэра Махачкалы.
Как сообщали Юга.ру, Муртазали Рабаданова избрали на должность ректора Дагестанского государственного университета в 2008 году. В июне 2013-го он стал исполняющим обязанности мэра Махачкалы. Он сменил на посту Саида Амирова, которого отстранили от должности из-за уголовного преследования по подозрению в организации убийства следователя, терроризме и незаконном обороте оружия. В апреле 2014 года Рабаданов покинул пост и.о. мэра дагестанской столицы.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.