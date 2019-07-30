ФСБ задержала ректора Дагестанского госуниверситета, бывшего и.о. мэра Махачкалы

Точные причины задержания ректора ДГУ пока неизвестны. По данным дагестанской газеты «Черновик» , это связано с финансово-хозяйственной деятельностью вуза. Также издание не исключает, что поводом для задержания Рабаданова стали результаты его деятельности на посту врио мэра Махачкалы.

Как сообщали Юга.ру, Муртазали Рабаданова избрали на должность ректора Дагестанского государственного университета в 2008 году. В июне 2013-го он стал исполняющим обязанности мэра Махачкалы. Он сменил на посту Саида Амирова, которого отстранили от должности из-за уголовного преследования по подозрению в организации убийства следователя, терроризме и незаконном обороте оружия. В апреле 2014 года Рабаданов покинул пост и.о. мэра дагестанской столицы.