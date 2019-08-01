Краснодарский OZ МОЛЛ разыграет среди покупателей четыре кроссовера Volvo

C 1 августа в торговом центре OZ МОЛЛ стартует акция #ozдаритвольво, в рамках которой будут разыграны четыре премиальных кроссовера VOLVO XC 40

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо сделать покупку в магазинах ТРЦ с 1 августа по 2 ноября 2019 года на сумму от 3 тыс. рублей, зарегистрировать чеки на стойке регистрации и на каждые 3 тыс. рублей в чеке получить купон на лотерею.

Среди участников акции также разыграют 40 подарков от партнеров: годовые абонементы в фитнес-клуб Balance, туры выходного дня от комплекса Lavicon Hotel Collection 5*, подарочные сертификаты магазина «ЭПЛ. Якутские бриллианты», гипермаркета мебели Hoff, ресторана «Грузинские каникулы», детского интерактивного парка ZKidZCity, студии красоты «Бюро красивых услуг», кинотеатра «Формула кино OZ», сети гипермаркетов «Окей», подарки от магазинов «Декатлон» и «Стокманн Косметика».

Генеральные партнеры акции — автомобильный холдинг «Техно-Темп» и официальный дилер Volvo в Краснодаре «Volvo Car Кубань».

XC40 — первый компактный кроссовер Volvo. Он был признан лучшим автомобилем 2018 года и стал лауреатом номинации «Европейский автомобиль года 2018».