Главу Совета тейпов Ингушетии оштрафовали за распространение фейков

Суд оштрафовал зампреда и исполняющего обязанности главы Совета тейпов Ингушетии Мурада Даскиева по закону о фейковых новостях

Даскиева задержали 16 мая в Магасе. На него составили административный протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации), после чего отпустили.

Адвокат общественного деятеля Басир Оздоев сообщил, что Даскиева признали виновным по этой статье. Решением мирового судьи судебного участка № 8 в Назрани его оштрафовали на 15 тыс. рублей.