Главу Совета тейпов Ингушетии оштрафовали за распространение фейков
Суд оштрафовал зампреда и исполняющего обязанности главы Совета тейпов Ингушетии Мурада Даскиева по закону о фейковых новостях
Даскиева задержали 16 мая в Магасе. На него составили административный протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации), после чего отпустили.
Адвокат общественного деятеля Басир Оздоев сообщил, что Даскиева признали виновным по этой статье. Решением мирового судьи судебного участка № 8 в Назрани его оштрафовали на 15 тыс. рублей.
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По словам Оздоева, дело против Даскиева связано с обращением к депутатам Народного собрания Ингушетии, опубликованным на сайте Совета тейпов ингушского народа. Сам Даскиев ранее пояснял журналистам, что в обращении говорилось о возможной ликвидации республики из-за пересмотра границ с соседними регионами. [Сейчас эта страница на сайте Совета тейпов заблокирована, но запись обращения есть на YouTube. Там говорится, что «органы государственной власти РФ требуют от Республики Ингушетия (…) завершить процесс передачи соседним республикам значительной части исконной территории ингушского народа и таким образом подготовить основание для ликвидации Республики Ингушетия» — прим.]
Защита планирует обжаловать решение суда, передает «Интерфакс».
Как писали Юга.ру, после принятия новой версии регионального закона «О референдуме» в Магасе 26 и 27 марта прошла акция протеста, на которую вышли около 10 тыс. человек. Совет тейпов Ингушетии был одним из организаторов митинга.
3 апреля более чем у 20 участников акции в Магасе прошли обыски по делу о нападении на ОМОН. Лидеров оппозиции, в том числе главу Совета тейпов Малсага Ужахова, арестовали на два месяца. После этого исполняющим обязанности главы совета стал Даскиев.
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