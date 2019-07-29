Найденный без сознания в Краснодаре избитый ребенок сбежал из реабилитационного центра
Выяснилось, что мать обнаруженного в Краснодаре с состоянии комы подростка отдала его в реабилитационный центр
13-летнего мальчика нашли во дворе многоэтажного дома на улице Длинной, 34 28 июля. Он был без сознания, а на теле его были видны раны и синяки.
Выяснилось, что мальчик сбежал из реабилитационного центра в Динском районе для несовершеннолетних, куда его недавно поместили в по заявлению матери.
«Некоторое время назад по заявлению матери ребенок был помещен в реабилитационный центр для несовершеннолетних в Динском районе. Проживает мальчик в Краснодаре. До случившегося он сбежал из реабилитационного центра», — цитирует ТАСС представителя администрации района.
По словам источника, мальчик воспитывается в неполной семье, попавшей в трудную жизненную ситуацию.
Сейчас мальчик находится в больнице, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
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