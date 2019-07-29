Цех по производству шуб загорелся в Пятигорске

Ставропольский край

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Крупный пожар произошел 29 июля в цехе по производству шуб в городе Пятигорске

Возгорание произошло в трехэтажном здании по улице Краснослободской, 13.

«Площадь пожара — более 1000 кв. метров. Объявлен второй ранг сложности», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлечено 52 человека и 18 единиц техники.

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В Пятигорске на улице Краснослободской тушат пожар. ✔Горит трехэтажное здание. По непроверенным данным, здесь располагался шубный цех. ✔Площадь возгорания больше тысячи квадратных метров. Что стало причиной пожара - пока неизвестно. ✔Сейчас на месте работает 7 единиц техники и 25 пожарных. ✔Пострадавших нет. #пятигорск #пожар #безопасность #чрезвычайноепроисшествие

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