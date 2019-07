Цех по производству шуб загорелся в Пятигорске

View this post on Instagram

В Пятигорске на улице Краснослободской тушат пожар. ✔Горит трехэтажное здание. По непроверенным данным, здесь располагался шубный цех. ✔Площадь возгорания больше тысячи квадратных метров. Что стало причиной пожара - пока неизвестно. ✔Сейчас на месте работает 7 единиц техники и 25 пожарных. ✔Пострадавших нет.