Скончался российский журналист Владимир Кара-Мурза-старший

Российский журналист и телеведущий Владимир Кара-Мурза 28 июля умер на 60-м году жизни

Об этом в своем твиттере написал его сын Владимир Кара-Мурза. По его словам, журналист умер в 8:00.

«Сегодня, 28 июля, ушел из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей "старого НТВ". Мой папа. Ушел в 8 утра, в день своих именин», — написал он.

О месте и времени прощания сообщат позже. Причину смерти сын ведущего не назвал.