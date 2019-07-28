Скончался российский журналист Владимир Кара-Мурза-старший
Российский журналист и телеведущий Владимир Кара-Мурза 28 июля умер на 60-м году жизни
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Об этом в своем твиттере написал его сын Владимир Кара-Мурза. По его словам, журналист умер в 8:00.
«Сегодня, 28 июля, ушел из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей "старого НТВ". Мой папа. Ушел в 8 утра, в день своих именин», — написал он.
О месте и времени прощания сообщат позже. Причину смерти сын ведущего не назвал.
Кто такой Владимир Кара-Мурза
Владимир Алексеевич Кара-Мурза родился 24 октября 1959 года в Москве. В 1981 году он окончил исторический факультет МГУ по специальности «преподаватель истории новейшего времени». На телевидении работал с 1992 года. Был корреспондентом, редактором, ведущим на Первом канале, а также НТВ, ТНТ, ТВ-6 и радиостанциях. В 2004 году стал одним из создателей оппозиционного «Комитета-2008». За свою профессиональную деятельность удостоен премии Союза журналистов России «Золотое перо России», передает RT.
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