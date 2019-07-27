Вплавь по набережной: Геленджик залило дождем
Утром 27 июля сильный ливень подтопил набережную и еще несколько улиц Геленджика
Жители и гости города-курорта рассказали о непогоде в социальных сетях, публикуя видео. На кадрах — потоки воды, текущие по улицам, в них — люди, машины и летняя листва. На одном из роликов люди перебираются по набережной Геленджика вплавь.
July 27, 2019
Подтоплены, помимо набережной, оказались дороги и пешеходные тротуары на улицах Кирова и Островского. Геленджик стоит на склоне у моря, и вода стекает вниз к морю.
Пресс-служба ГУ МЧС по России по Краснодарскому краю не зафиксировала в регионе подтоплений за последние сутки, задействовать спасателей не пришлось. Городские службы устраняют последствия ливня.
Юга.ру собрали галерею фотографий и видео из социальных сетей, на которых запечатлен дождь и его последствия.
July 27, 2019
Приехала в Геленджик словить флешбеки, а в итоге увидела это pic.twitter.com/gBjoERGDy0— Приёмный гуманоид (@_super_raccoon_) July 27, 2019
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