Приехавшего из Сочи мужчину задержали у мэрии Москвы перед акцией в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы
Утром 27 июля у мэрии Москвы задержали нескольких человек. Среди них — приехавший из Сочи Дмитрий Кочергин
По данным проекта «ОВД-Инфо», Кочергина вместе с еще четырьми людьми, задержанными там же, собирались везти в отдел полиции. Мужчина рассказал, что приехал специально на митинг, чтобы выразить свою гражданскую позицию. По его словам, его задержали без объяснения причин, пока он катался на скейтборде и фотографировал автозаки.
В субботу, 27 июля в Москве планируется не согласованная с мэрией протестная акция из-за недопуска к участию в выборах в Мосгордуму независимых кандидатов. Власти заявили, что акция незаконна, и предупредили об ответственности за нарушение порядка. Впервые выборы в Мосгордуму сталкиваются с таким серьезным общественным давлением.
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