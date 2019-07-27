WhatsApp наконец собрались избавить от привязки к смартфону — СМИ

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Разработчики WhatsApp решили позволить мессенджеру работать при выключенном смартфоне

По данным издания Wabetainfo, для приложения создают мультиплатформенную систему, чтобы иметь доступ к своей учетной записи даже при выключенном смартфоне. Таким образом один и тот же аккаунт можно будет использовать на нескольких устройствах. 

Сейчас, чтобы использовать WhatsApp на компьютере, нужно, чтобы и телефон был одновременно с этим подключен к интернету. Новая система призвана избавить пользователя от этой необходимости. Однако сроки, когда ее внедрят, пока неизвестны, сообщается в материале.

К этим обновлениям подталкивает и конкуренция: например, мессенджер Telegram изначально лишен таких сложностей, и веб-версией, и приложением для рабочего стола можно пользоваться независимо от того, подключен ли интернет на смартфоне.

Из других нововведений — функция быстрого редактирования отправленных или полученных изображений прямо в чате и предварительное прослушивание голосовых сообщений в push-уведомлениях.

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