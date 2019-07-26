Компанию «ВСК — Линия жизни» включили в список системно значимых страховщиков

В этот список попадают компании, которые управляют значительными финансовыми активами. По итогам 2018 года «ВСК — Линия жизни» заняла шестое место среди крупнейших игроков сегмента страхования жизни, показав темпы прироста страховых премий в 1,77 раза — до 23,8 млрд рублей.

Динамичному росту бизнеса компании поспособствовало развитие продуктовой линейки. В 2018 году компания выпустила две уникальные программы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) — «Линия роста. Рантье» и «Линия дохода», на долю которых пришлось более 35% от общего объема продаж ИЖС. По итогам года по сборам за инвестстрахование жизни компания заняла четвертое место на рынке.