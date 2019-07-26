Компанию «ВСК — Линия жизни» включили в список системно значимых страховщиков
Департамент страхового рынка Центрального банка России включил ООО «ВСК — Линия жизни» в перечень системно значимых страховых организаций
В этот список попадают компании, которые управляют значительными финансовыми активами. По итогам 2018 года «ВСК — Линия жизни» заняла шестое место среди крупнейших игроков сегмента страхования жизни, показав темпы прироста страховых премий в 1,77 раза — до 23,8 млрд рублей.
Динамичному росту бизнеса компании поспособствовало развитие продуктовой линейки. В 2018 году компания выпустила две уникальные программы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) — «Линия роста. Рантье» и «Линия дохода», на долю которых пришлось более 35% от общего объема продаж ИЖС. По итогам года по сборам за инвестстрахование жизни компания заняла четвертое место на рынке.
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«ВСК — Линия жизни» также пересмотрела условия работы с партнерами, в результате чего удалось повысить клиентскую ценность программ и расширить список партнеров (сейчас компания сотрудничает с 17 банками), рассказали в пресс-службе ВСК.
Важным фактором успеха стал запуск продаж программ инвестиционного и накопительного страхования жизни в каналах Группы ВСК. Благодаря синергии с САО «ВСК» компания получила прямой доступ к целевому клиенту и возможность предложить решение на максимально выгодных условиях.
«Сегодня "ВСК — Линия жизни" предлагает сбалансированные продукты накопительного страхования жизни, совмещающие фиксированный набор страховых рисков, которые обеспечивают широкое покрытие, возврат взносов и умеренный доход. В ближайших планах компании — обновление стратегий в продуктах инвестиционного страхования жизни для повышения их эффективности для клиентов и партнеров», — прокомментировал генеральный директор ООО «ВСК — Линия жизни» Олег Воляник.
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