Глава Адыгеи поручил улучшить электроснабжение Майкопа

В Майкопе скорректируют стратегию уличного освещения города по переходу на светодиодные лампы

«Необходимо расширять зону применения светодиодных ламп. В первую очередь оснащаться энергоэффективным освещением должны места отдыха и массового скопления граждан», — отметил Мурат Кумпилов.

Соответствующее поручение 24 июля дал глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании по реализации пилотного проекта «Бережливое правительство».

По информации мэра Майкопа Андрея Гетманова, на пилотной территории в городе экономия денег на уличном освещении составила свыше 754 тыс. рублей. Этого удалось достичь за счет увеличения количества светодиодных светильников и качества технического обслуживания сетей освещения.

На заседании глава республики акцентировал внимание мэрии города на вопросах работы городского транспорта и вывоза коммунальных отходов.

Как сообщали Юга.ру, в марте стало известно, что во всех районах Адыгеи собираются установить умные скамейки и фонари.