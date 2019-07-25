Глава Адыгеи поручил улучшить электроснабжение Майкопа
В Майкопе скорректируют стратегию уличного освещения города по переходу на светодиодные лампы
Соответствующее поручение 24 июля дал глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании по реализации пилотного проекта «Бережливое правительство».
«Необходимо расширять зону применения светодиодных ламп. В первую очередь оснащаться энергоэффективным освещением должны места отдыха и массового скопления граждан», — отметил Мурат Кумпилов.
По информации мэра Майкопа Андрея Гетманова, на пилотной территории в городе экономия денег на уличном освещении составила свыше 754 тыс. рублей. Этого удалось достичь за счет увеличения количества светодиодных светильников и качества технического обслуживания сетей освещения.
На заседании глава республики акцентировал внимание мэрии города на вопросах работы городского транспорта и вывоза коммунальных отходов.
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