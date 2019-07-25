В горах Сочи откроют три новых маршрута для туристов

Краснодарский край

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Круглогодичный горный курорт «Роза Хутор» осенью планируют открыть в Красной Поляне три новых пеших туристических маршрута

На «Роза Хутор» действует шесть основных маршрутов разной сложности и продолжительности: «Тропа здоровья», «Озерный траверс», «Харгинский лес», «Тропа чемпионов», «Юрьев хутор» и «Панорама».

Курорт намерен открыть еще три новых маршрута для однодневных пеших походов. Планируется, что они будут брать начало на курорте и проходить по территории Сочинского национального парка. Путешественники смогут познакомиться с флорой и фауной горных ландшафтов.

На заседании Научно-технического совета Сочинского нацпарка в июле рассмотрели предложения «Роза Хутор» о запуске этих маршрутов и приняли решение поддержать инициативу курорта. Также нацпарк и «Роза Хутор» собираются вместе доработать еще два маршрута.

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Теперь курорт может приступить к практической подготовке троп. Их общая протяженность составит более 20 км. Эти маршруты собираются открыть осенью. Ожидается, что один из них — «Из долины в горную Олимпийскую деревню» — будет задействован на соревнованиях по трейлраннингу Salomon Wild Trail, которые пройдут на «Роза Хутор» в сентябре. Другие два маршрута получили названия «От снежников до водопадов» и «Пастушьими тропами к греческому мосту».

«Было принято решение, позволяющее предпринимать дальнейшие шаги по маркировке, обустройству и открытию для посетителей трех новых однодневных экотуристских маршрутов на территории Сочинского национального парка, каждый из которых берет начало на курорте "Роза Хутор"», — сказал замдиректора Сочинского нацпарка по экопросвещению и туризму Жанна Гончарова.

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Директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов пояснил, что маршруты востребованы среди приверженцев активного и здорового образа жизни.

«Следующие шаги по формированию контента экскурсионных и информационных материалов мы будем делать во взаимодействии со специалистами Сочинского национального парка», — отметил он.

Вице-президент Федерации спортивного туризма России Валерий Гоголадзе добавил, что сеть троп, лагерей и приютов позволит расширить возможности для развития рекреации в регионе. По его словам, это будет способствовать возрождению отечественных традиций массового активного и спортивного туризма.

Как сообщали Юга.ру, 1 июня на курорте «Роза Хутор» открыли новые веломаршруты к побережью Черного моря.

Красная Поляна Курорты и туризм отдых путешествия Роза Хутор Сочи
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