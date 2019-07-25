В горах Сочи откроют три новых маршрута для туристов
Круглогодичный горный курорт «Роза Хутор» осенью планируют открыть в Красной Поляне три новых пеших туристических маршрута
На «Роза Хутор» действует шесть основных маршрутов разной сложности и продолжительности: «Тропа здоровья», «Озерный траверс», «Харгинский лес», «Тропа чемпионов», «Юрьев хутор» и «Панорама».
Курорт намерен открыть еще три новых маршрута для однодневных пеших походов. Планируется, что они будут брать начало на курорте и проходить по территории Сочинского национального парка. Путешественники смогут познакомиться с флорой и фауной горных ландшафтов.
На заседании Научно-технического совета Сочинского нацпарка в июле рассмотрели предложения «Роза Хутор» о запуске этих маршрутов и приняли решение поддержать инициативу курорта. Также нацпарк и «Роза Хутор» собираются вместе доработать еще два маршрута.
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Теперь курорт может приступить к практической подготовке троп. Их общая протяженность составит более 20 км. Эти маршруты собираются открыть осенью. Ожидается, что один из них — «Из долины в горную Олимпийскую деревню» — будет задействован на соревнованиях по трейлраннингу Salomon Wild Trail, которые пройдут на «Роза Хутор» в сентябре. Другие два маршрута получили названия «От снежников до водопадов» и «Пастушьими тропами к греческому мосту».
«Было принято решение, позволяющее предпринимать дальнейшие шаги по маркировке, обустройству и открытию для посетителей трех новых однодневных экотуристских маршрутов на территории Сочинского национального парка, каждый из которых берет начало на курорте "Роза Хутор"», — сказал замдиректора Сочинского нацпарка по экопросвещению и туризму Жанна Гончарова.
Директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов пояснил, что маршруты востребованы среди приверженцев активного и здорового образа жизни.
«Следующие шаги по формированию контента экскурсионных и информационных материалов мы будем делать во взаимодействии со специалистами Сочинского национального парка», — отметил он.
Вице-президент Федерации спортивного туризма России Валерий Гоголадзе добавил, что сеть троп, лагерей и приютов позволит расширить возможности для развития рекреации в регионе. По его словам, это будет способствовать возрождению отечественных традиций массового активного и спортивного туризма.
Как сообщали Юга.ру, 1 июня на курорте «Роза Хутор» открыли новые веломаршруты к побережью Черного моря.
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