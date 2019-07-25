В Дагестане военный выпал из окна, когда говорил по телефону

Дагестан

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В дагестанском Каспийске в июле 31-летний военнослужащий морской пехоты выпал из окна четвертого этажа

Несчастный случай произошел 20 июля. Молодой человек упал, когда сидел на подоконнике и разговаривал по телефону.

Пострадавший получил несколько переломов рук, ног, тазобедренных костей. Он находится в больнице Каспийска, сообщило 24 июля РИА «Дагестан» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как писали Юга.ру, в Белореченске трехлетний ребенок 20 июля выпал из окна, пока мать готовила обед.

Несчастные случаи
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