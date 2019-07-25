В Дагестане военный выпал из окна, когда говорил по телефону

В дагестанском Каспийске в июле 31-летний военнослужащий морской пехоты выпал из окна четвертого этажа

Несчастный случай произошел 20 июля. Молодой человек упал, когда сидел на подоконнике и разговаривал по телефону.

Пострадавший получил несколько переломов рук, ног, тазобедренных костей. Он находится в больнице Каспийска, сообщило 24 июля РИА «Дагестан» со ссылкой на источник в силовых структурах.