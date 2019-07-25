Сбербанк и застройщики Кубани оформили первые 35 эскроу-счетов

«Новая система финансирования долевого строительства в полной мере защищает средства граждан: все эскроу-счета застрахованы на сумму до 10 млн рублей, для Краснодарского края этой суммы хватит, чтобы покрыть стоимость почти любой квартиры. Кроме того, застройщик не может получить деньги покупателя до тех пор, пока не исполнит свои обязательства по договору долевого участия, то есть передаст готовую квартиру дольщику», — объяснил первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

С 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в 214-ФЗ «О долевом строительстве». Закон предполагает привлечение застройщиками банковского финансирования для строительства объектов недвижимости. Главная цель поправок — сделать процесс покупки квартир в новостройках безопаснее за счет передачи средств дольщиков на специальные эскроу-счета в банк, а не застройщику.

Эксперты отметили, что переход на эскроу-счета будет происходить постепенно. Новые правила не должны заморозить ранее начавшиеся стройки. Для этого определены критерии жилых проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на схему финансирования с применением эскроу-счетов.

«Сегодня на территории Краснодарского края 37 банков аккредитованы для работы с эскроу-счетами. Всего на Кубани 12 жилищных проектов строятся с использованием проектного финансирования. Часть застройщиков возводят объекты по старой схеме, то есть достраивают объекты, разрешение на строительство которых было получено в предыдущие годы. В течение 2-2,5 лет все жилые комплексы будут возводиться с использованием проектного финансирования и эскроу-счетов», — прокомментировал директор департамента строительства Краснодарского края Максим Карпенко.

Новый механизм включает три стороны договора: покупатель, застройщик и банк. Застройщик обеспечивает строительство объекта недвижимости на кредитные средства, полученные от банка. Покупатель передает оплату за квартиру банку, который обязуется сохранить деньги до момента ввода дома в эксплуатацию, и только тогда он сможет перечислить их застройщику.

На территории Краснодарского края покупатели квартир открыли в Сбербанке 35 эскроу-счетов.

«Сбербанк выстроил работу в рамках нового жилищного законодательства. Мы первый банк в России, который создал жилищную экосистему «Домклик», открыли электронную регистрацию сделок и подготовили своих специалистов к работе с застройщиками по проектному финансированию. В Краснодарском крае уже идет финансирование ряда проектов, покупатели квартир открывают эскроу-счета в Сбербанке. До конца 2019 года планируется заключить еще 15 договоров со строительными компаниями», — сказала и.о. управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Как сообщали Юга.ру, в феврале Сбербанк запустил финансирование долевого строительства по схеме с использованием счетов эскроу.