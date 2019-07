Вандалы испортили граффити-портрет Жака-Ива Кусто на пляже в Сочи

View this post on Instagram

На днях отреставрировали работу, по праву ставшей местной достопримечательностью. Полюбили эту стену и местные и гости города. Если был в Сочи и не сфоткался с Кусто — значит не был в Сочи!) Чтобы подступиться к стене и привести её в должный вид, пришлось встать в 4 утра, и в 5 уже быть на месте. Хочется поделиться тем, что больше всего удивило и одновременно огорчило. Мы всегда считали, что рисунок будет терять свой внешний вид из-за штормов, палящего солнца, сырости и осадков. Но как оказалось, всё это ерунда в сравнении с тем, что делают с ней люди. Вся работа усыпана дырками от ударов камнями, исцарапана острыми предметами и местами загажена непонятными надписями. Поражает то, что когда дети, вооружившись булыжником, долбят стену, их матери смотрят на это, как на абсолютно нормальное явление. А бывает и вовсе не смотрят, уткнувшись в телефон, лишь бы ребенок был чем-нибудь занят и не мешал. (инфа от местного жителя, который был с нами на реставрации работы и ходит сюда почти каждый день) Становится гадко от такого отношения к чужому труду. Людям с детства прививается наплевательское отношение ко всему вокруг. А потом вдруг все удивляются, от чего мы так плохо живём. У взрослых людей нет должного опыта и понимания, соответственно и передать его своим детям они не могут. Всё это и формирует среду и условия нашей с вами жизни. Жаль, но об этом задумываются единицы. У большинства людей всегда виноваты другие. Государство, соседи, коллеги по работе, родственники и тд. Но не они сами. Почему? Потому что единицы берут на себя ответственность за свою жизнь и поступки. В завершении убил момент, когда в метре от нас мать вывела своё дитя пописать на ещё невысохшую краску. Пройти на 3 шага дальше, к стене без рисунка, оказалось очень сложной задачей. Надо было сделать это по центру свеженькой стены, поблагодарить художника за его труд. Вот так вот с детства и прививается «любовь» к искусству и «уважение» к чужому труду. Кто-то учит своих детей писать на стены, а кто-то - красиво на них рисовать. Выбор есть всегда) В любом случае мы не опускаем руки, ведь наша миссия — творить и созидать, и только мы сами несём ответственность за этот выбор. #youfeelmyskill