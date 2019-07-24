Вандалы испортили граффити-портрет Жака-Ива Кусто на пляже в Сочи

В Сочи в июле вандалы повредили граффити с изображением французского исследователя Мирового океана Жака-Ива Кусто

Портрет, который появился на стене городского пляжа в марте 2017 года, был исписан, поцарапан и побит камнями. Художники из Витебска Ян Кузьмин и Глеб Каштанов, которые нарисовали портрет Кусто, отреставрировали граффити. 23 июля они опубликовали в своем инстаграме видео, на котором видно, как к свежеокрашенной стене женщина привела ребенка, чтобы тот справил нужду под цитатой Кусто «Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться».

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«Вот так вот с детства и прививается "любовь" к искусству и "уважение" к чужому труду», — прокомментировали артисты. По словам художников, они ожидали, что картинка будет портиться из-за штормов, солнца, сырости и осадков. «Но как оказалось, все это ерунда в сравнении с тем, что делают с ней люди», — резюмировали граффитисты.