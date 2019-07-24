Бывшего полицейского из Адыгеи осудили за махинации с куплей-продажей квартиры
Майкопский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции за мошенничество и фальсификацию документов при покупке квартиры
Полицейский занимал должность начальника спецприемника отдела МВД по Майкопу. По версии следствия, в 2017 году он хотел незаконно получить чужую квартиру. Мужчина решил сфальсифицировать договор купли-продажи, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Адыгея.
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Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России и оперативники МВД. Полицейский предоставил в суде подложный договор купли-продажи квартиры стоимостью более 1,5 млн рублей. Почерковедческая экспертиза показала, что договор фалльшивый — за продавца расписался другой человек. Таким образом установили его причастность к покушению на приобретение права собственности на чужое имущество, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.
В результате суд признал бывшего полицейского виновным по ч. 1 ст. 303 (Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности), ч. 3 ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 4 ст. 159 (Мошенничество). Его приговорили получил трем годам лишения свободы условно и штрафу в 100 тыс. рублей.
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