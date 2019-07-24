Лифт с тремя пассажирами сорвался в новостройке Севастополя

В Гагаринском районе Севастополя 23 июля в многоэтажном доме упал лифт с людьми

Это случилось около 15:00 в новостройке на улице Парковой. Кабина лифта сорвалась с высоты третьего этажа. В ней находились 64-летняя женщина, а также двое мужчин 50 и 33 лет. Пенсионерка получила травму ноги, ее доставили в больницу. У мужчин — ссадины и ушибы.

На месте происшествия работали следователи. По факту случившегося начали проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). Специалисты изучат документацию по эксплуатации, содержанию и сертификации лифта. Также установят ответственных за обеспечение работы лифта, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Севастополю.