Лифт с тремя пассажирами сорвался в новостройке Севастополя
В Гагаринском районе Севастополя 23 июля в многоэтажном доме упал лифт с людьми
Это случилось около 15:00 в новостройке на улице Парковой. Кабина лифта сорвалась с высоты третьего этажа. В ней находились 64-летняя женщина, а также двое мужчин 50 и 33 лет. Пенсионерка получила травму ноги, ее доставили в больницу. У мужчин — ссадины и ушибы.
На месте происшествия работали следователи. По факту случившегося начали проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). Специалисты изучат документацию по эксплуатации, содержанию и сертификации лифта. Также установят ответственных за обеспечение работы лифта, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Севастополю.
Как писали Юга.ру, в июле 2014 года в больнице Армавира лифт упал на 24-летнюю санитарку. Девушка погибла.
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