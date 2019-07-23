«Новая газета»: К убийству 27 человек в Чечне может быть причастно ФСБ. Убивали их в подвале казармы ППСП им. Ахмата Кадырова
«Новая газета» опубликовала новые подробности убийства 27 человек в Чечне, о котором сообщила в 2017 году
Издание сообщает, что главным источником информации об убитых стали два документа, полученные от источника в УФСБ Чечни. В одном из документов были данные 12, в другом — 14 из 27 людей, которых, по данным «Новой» казнили в ночь на 26 января 2017 года в подвале казармы № 6 Полка патрульно-постовой службы полиции (ППСП) имени Ахмата Кадырова. Еще один человек не значится ни в одном из документов.
В подвале в это время якобы играли в настольный теннис командир полка Аслан Ирасханов и начальник ОМВД по Шалинскому району Тамерлан Мусаев. Там же находился глава этого района Турпал-Али Ибрагимов с охраной. Задержанных стали выводить по одному в соседнюю комнату, где их убивали, пишет издание.
По данным «Новой», первого из задержанных убили из огнестрельного оружия. Остальных задушили спортивным канатом, чтобы «не пачкать помещение кровью». Тела убитых, как говорится в публикации, вывезли в Шали.
В статье «Новая» рассказывает историю Адама Дасаева, который числился в опубликованном изданием списке погибших. Газета называет участником группы боевиков, убившей в 2016 году сотрудника вневедомственной охраны Аюба Даутмерзаева. «Новая» пишет, что после задержания 11 января 2017 года его показали по федеральным каналам в сюжете рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и чеченскими силовиками. После его гибели СК утверждал, что Дасаева вообще не задерживали, так как он якобы уехал воевать в Сирию.
«По версии следователя ГСУ по СКФО Владимра Поливанова, Адам Дасаев "никогда не задерживался <чеченскими правоохранительными органами, так как>… находится в международном розыске по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях в Сирийской Арабской Республике…". В этот самый розыск Адам Дасаев был объявлен после того, как "Новая газета" опубликовала информацию о его убийстве в ППСП им. А. Кадырова», — отмечает издание.
Также издание сообщает, что двоюродного брата Адама Дасаева — лидера бандгруппы Имрана Дасаева, задержанного через несколько дней после него, ранил сам глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Рамзан выхватил у охранников пистолет и открыл беспорядочную стрельбу, направив, правда, дуло пистолета в пол. Одна из пуль (возможно, рикошетом) попала в ногу Дасаева», — пишет «Новая».
При этом, несмотря на также вышедший по ТВ сюжет о задержании, в материалах уголовного дела, утверждает газета, написано, что Имран Дасаев был задержан не 14 января, а 15 февраля 2017 года в городе Шали сотрудниками Шалинского ОМВД.
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Уголовное дело об убийстве 27 человек так и не было возбуждено, отмечает «Новая». При этом журналистов издания не опрашивали, не затребовали у них доказательства, которые они готовы предоставить.
«При надлежащем расследовании обвинение в совершении тяжких преступлений нужно было бы предъявлять не только рядовым чеченским полицейским, но и руководству республики, лично и публично, на журналистские камеры, управлявшему полицейскими рейдами в январе 2017 года. Более того. В этих преступлениях в равной с чеченцами степени могли быть замешаны прикомандированные в республику сотрудники МВД, а также сотрудники следственного управления следственного комитета Чечни и УФСБ Чечни», — пишет «Новая».
По данным газеты, именно УФСБ Чечни во время масштабных рейдов направляло «по следу» в январе 2017 года чеченских полицейских — после нападения на полицейских в Грозном. В ходе этих рейдов и задержали участников так называемого «расстрельного списка» из 27 человек.
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Как сообщали Юга.ру, список из 27 чеченцев, якобы убитых в Чечне в ночь на 26 января 2017 года «Новая газета» опубликовала в начале июля 2017 года. Издание отмечало, что эти люди были задержаны в ходе нескольких спецопераций, проведенных в Чечне после 17 декабря 2016 года, когда боевики напали на полицейских в Грозном. Им не предъявлялось никаких официальных обвинений.
Позднее правозащитный центр «Мемориал» подтвердил задержания 13 из этих 27 человек.
Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал статью «всплеском нездоровой фантазии» и «очередной порцией дезинформации, которая направлена против ЧР». Союз журналистов Чечни выразил мнение, что этот материал был сделан по заказу Запада.
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