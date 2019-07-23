«Новая газета»: К убийству 27 человек в Чечне может быть причастно ФСБ. Убивали их в подвале казармы ППСП им. Ахмата Кадырова

«Новая газета» опубликовала новые подробности убийства 27 человек в Чечне, о котором сообщила в 2017 году

Издание сообщает, что главным источником информации об убитых стали два документа, полученные от источника в УФСБ Чечни. В одном из документов были данные 12, в другом — 14 из 27 людей, которых, по данным «Новой» казнили в ночь на 26 января 2017 года в подвале казармы № 6 Полка патрульно-постовой службы полиции (ППСП) имени Ахмата Кадырова. Еще один человек не значится ни в одном из документов.

В подвале в это время якобы играли в настольный теннис командир полка Аслан Ирасханов и начальник ОМВД по Шалинскому району Тамерлан Мусаев. Там же находился глава этого района Турпал-Али Ибрагимов с охраной. Задержанных стали выводить по одному в соседнюю комнату, где их убивали, пишет издание.

По данным «Новой», первого из задержанных убили из огнестрельного оружия. Остальных задушили спортивным канатом, чтобы «не пачкать помещение кровью». Тела убитых, как говорится в публикации, вывезли в Шали.

В статье «Новая» рассказывает историю Адама Дасаева, который числился в опубликованном изданием списке погибших. Газета называет участником группы боевиков, убившей в 2016 году сотрудника вневедомственной охраны Аюба Даутмерзаева. «Новая» пишет, что после задержания 11 января 2017 года его показали по федеральным каналам в сюжете рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и чеченскими силовиками. После его гибели СК утверждал, что Дасаева вообще не задерживали, так как он якобы уехал воевать в Сирию.

«По версии следователя ГСУ по СКФО Владимра Поливанова, Адам Дасаев "никогда не задерживался <чеченскими правоохранительными органами, так как>… находится в международном розыске по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях в Сирийской Арабской Республике…". В этот самый розыск Адам Дасаев был объявлен после того, как "Новая газета" опубликовала информацию о его убийстве в ППСП им. А. Кадырова», — отмечает издание.

Также издание сообщает, что двоюродного брата Адама Дасаева — лидера бандгруппы Имрана Дасаева, задержанного через несколько дней после него, ранил сам глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Рамзан выхватил у охранников пистолет и открыл беспорядочную стрельбу, направив, правда, дуло пистолета в пол. Одна из пуль (возможно, рикошетом) попала в ногу Дасаева», — пишет «Новая».

При этом, несмотря на также вышедший по ТВ сюжет о задержании, в материалах уголовного дела, утверждает газета, написано, что Имран Дасаев был задержан не 14 января, а 15 февраля 2017 года в городе Шали сотрудниками Шалинского ОМВД.