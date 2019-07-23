По факту крушения вертолета в Адыгее СК проведет проверку

Адыгея

Распечатать

Южное следственное управление на транспорте СК РФ 23 июля назначило доследственную проверку по факту крушения вертолета в Адыгее

На место происшествия направили следственную группу, которая осмотрит место крушения и проведет опрос очевидцев.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

Как писали Юга.ру, утром 23 июля в Тахтамукайском районе упал вертолет Ми-2, который летел из станицы Северской в аул Панахес. Пострадал пилот.

По данным RT, вертолет выполнял сельхозработы.

Авиакатастрофы Авиация Следственный комитет
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Около станции «Адлер» в Сочи нашли свалку опасных отходов
В Краснодаре запустили единый портал эвакуации транспорта
Жительница Сочи напоила двухлетнего сына пивом. Силовики нашли ее
В Краснодаре собираются расширить улицу Черкасскую
В Сочи ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
В Анапе до конца года планируют открыть пять детских садов

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале