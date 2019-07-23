По факту крушения вертолета в Адыгее СК проведет проверку
Южное следственное управление на транспорте СК РФ 23 июля назначило доследственную проверку по факту крушения вертолета в Адыгее
На место происшествия направили следственную группу, которая осмотрит место крушения и проведет опрос очевидцев.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.
Как писали Юга.ру, утром 23 июля в Тахтамукайском районе упал вертолет Ми-2, который летел из станицы Северской в аул Панахес. Пострадал пилот.
По данным RT, вертолет выполнял сельхозработы.
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