По факту крушения вертолета в Адыгее СК проведет проверку

Южное следственное управление на транспорте СК РФ 23 июля назначило доследственную проверку по факту крушения вертолета в Адыгее

На место происшествия направили следственную группу, которая осмотрит место крушения и проведет опрос очевидцев.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

Как писали Юга.ру, утром 23 июля в Тахтамукайском районе упал вертолет Ми-2, который летел из станицы Северской в аул Панахес. Пострадал пилот.

По данным RT, вертолет выполнял сельхозработы.