В Адыгее запустили новый гипсовый завод за 150 млн рублей
В Майкопском районе Адыгеи в июле начал работу новый завод по производству сухих строительных смесей
Предприятие мощностью 20 тонн сухой смеси в час построили на базе ООО «Планета ГИПС», которое с 2008 года занимается переработкой гипсового камня в строительный гипс, или алебастр. С запуском завода расширили и создали производство полного цикла, сообщил председатель совета директоров ООО «Планета ГИПС» Александр Колесников.
В реализацию инвестпроекта, который сопровождался в режиме одного окна, вложено 150 млн рублей. Новое производство оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, обеспечено системой защиты окружающей среды.
С реализацией проекта 23 июля ознакомились глава Адыгеи Мурат Кумпилов и руководитель Майкопского района Олег Топоров. руководитель республики подчеркнул значимость развития экономики за счет инвестиционного потенциала местных предпринимателей.
«Реализация данного проекта является показателем эффективного управления и результатом использования инструментов поддержки, предлагаемых регионом», — сказал Кумпилов.
В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России Адыгея в 2019 году заняла 26-е место.
Рост объема инвестиций в основной капитал в республике за прошлый год составил 142,5% к уровню 2017 года и достиг 31,6 млрд рублей.
Как сообщали Юга.ру, Адыгея возглавила рейтинг регионов РФ по темпам роста инвестиций за 2018 год.
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