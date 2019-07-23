В Адыгее запустили новый гипсовый завод за 150 млн рублей

В Майкопском районе Адыгеи в июле начал работу новый завод по производству сухих строительных смесей

Предприятие мощностью 20 тонн сухой смеси в час построили на базе ООО «Планета ГИПС», которое с 2008 года занимается переработкой гипсового камня в строительный гипс, или алебастр. С запуском завода расширили и создали производство полного цикла, сообщил председатель совета директоров ООО «Планета ГИПС» Александр Колесников.

В реализацию инвестпроекта, который сопровождался в режиме одного окна, вложено 150 млн рублей. Новое производство оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, обеспечено системой защиты окружающей среды.

С реализацией проекта 23 июля ознакомились глава Адыгеи Мурат Кумпилов и руководитель Майкопского района Олег Топоров. руководитель республики подчеркнул значимость развития экономики за счет инвестиционного потенциала местных предпринимателей.

«Реализация данного проекта является показателем эффективного управления и результатом использования инструментов поддержки, предлагаемых регионом», — сказал Кумпилов.

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России Адыгея в 2019 году заняла 26-е место.

Рост объема инвестиций в основной капитал в республике за прошлый год составил 142,5% к уровню 2017 года и достиг 31,6 млрд рублей.

Как сообщали Юга.ру, Адыгея возглавила рейтинг регионов РФ по темпам роста инвестиций за 2018 год.