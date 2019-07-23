В Краснодаре собираются расширить улицу Черкасскую

Краснодарский край

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Власти Краснодара 23 июля заявили, что планируют сделать реконструкцию улицы Черкасской

Капремонт Черкасской хотят выполнить на участке от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков, его протяженность составит 740 метров. Планируется, что дорогу расширят до трех полос: при примыкании к Восточно-Кругликовской и Героев-Разведчиков организуют две полосы движения, в направлении от Восточно-Кругликовской и Героев-Разведчиков будет одна полоса.

Смотрите карту:

Также на Черкасской собираются сделать ливневку и уличное освещение, тротуар со стороны жилых домов, пешеходные переходы и четыре остановки общественного транспорта.

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Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что сейчас идет разработка проекта реконструкции улицы. Деньги на это выделили из городского бюджета. В сентябре проект должен пройти госэкспертизу. Это необходимо для включения в краевую программу и выполнения работ в 2020 году, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, в краевом центре конца года хотят разработать проекты строительства и реконструкции более 20 дорог в рамках краевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Работы будут вести за счет городской казны.

Дороги Евгений Первышов Краснодар Ремонт дорог

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