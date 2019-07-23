Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Адыгее

Адыгея

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В Тахтамукайском районе Адыгеи 23 июля упал вертолет Ми-2

Происшествие случилось около 11:00 в районе ауала Панахес. В результате пострадал летчик. Его с травмами средней тяжести доставили в Центральную районную больницу поселка Энем, сообщили порталу Юга.ру в республиканском комитете по делам ГО и ЧС.

Известно, что частным судном управлял 42-летний пилот. Он совершал полет по маршруту станица Северская — аул Панахес.

Для ликвидации происшествий аварии создана группировка сил и средств общей численностью 29 человек и 12 единиц спецтехники, сообщили в ГУ МЧС России по Адыгее.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Как сообщали Юга.ру, 8 июня в Новокубанском районе Краснодарсокго края совершил аварийную посадку легкомоторный самолет, в результате пострадал пилот.

16 июля в Чечне легкомоторный самолет упал на жилой дом. Травмы получили четыре человека — летчик и жильцы дома. 

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