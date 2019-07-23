Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Адыгее
В Тахтамукайском районе Адыгеи 23 июля упал вертолет Ми-2
Происшествие случилось около 11:00 в районе ауала Панахес. В результате пострадал летчик. Его с травмами средней тяжести доставили в Центральную районную больницу поселка Энем, сообщили порталу Юга.ру в республиканском комитете по делам ГО и ЧС.
Известно, что частным судном управлял 42-летний пилот. Он совершал полет по маршруту станица Северская — аул Панахес.
Для ликвидации происшествий аварии создана группировка сил и средств общей численностью 29 человек и 12 единиц спецтехники, сообщили в ГУ МЧС России по Адыгее.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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