В Краснодаре изменят схему пешеходного перехода в начале улицы Красных Партизан
В Краснодаре на улице Красных Партизан возле МНТК «Микрохирургия глаза» в августе изменится схема пешеходного перехода
С 1 августа дорогу на Красных Партизан придется переходить в два этапа — с остановкой на выделенном островке. Для этого посреди дороги обустроят островок безопасности и перенастроят режим работы светофора, сообщили 23 июля в пресс-службе администрации Краснодара.
Сейчас на переходе на улице Красных Партизан зеленый светофор горит 26 секунд для пешеходов, 88 — для водителей. После ввода новой схемы пешеходам выделят 15 секунд для перехода к островку ожидания и 99 секунд — для автомобилистов.
«Мы меняем схему перехода из-за перенастройки режима работы светофорного объекта для того, чтобы увеличить пропускную способность для автотранспорта на участке въезда и выезда из города со стороны Западного обхода. Это одно из предложений Высшей школы экономики», — объяснил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Он добавил, что по расчетам экспертов, пропускная способность в оба направления суммарно увеличится на 350 машин в час.
Как сообщали Юга.ру, мэрия краевого центра представила карту ремонта дорог, которые планируется отремонтировать в 2019 году по национальному проекту. В списке — 50 участков дорог в Краснодаре и пригороде.
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