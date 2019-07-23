В Краснодаре изменят схему пешеходного перехода в начале улицы Красных Партизан

В Краснодаре на улице Красных Партизан возле МНТК «Микрохирургия глаза» в августе изменится схема пешеходного перехода

С 1 августа дорогу на Красных Партизан придется переходить в два этапа — с остановкой на выделенном островке. Для этого посреди дороги обустроят островок безопасности и перенастроят режим работы светофора, сообщили 23 июля в пресс-службе администрации Краснодара.

Сейчас на переходе на улице Красных Партизан зеленый светофор горит 26 секунд для пешеходов, 88 — для водителей. После ввода новой схемы пешеходам выделят 15 секунд для перехода к островку ожидания и 99 секунд — для автомобилистов.

«Мы меняем схему перехода из-за перенастройки режима работы светофорного объекта для того, чтобы увеличить пропускную способность для автотранспорта на участке въезда и выезда из города со стороны Западного обхода. Это одно из предложений Высшей школы экономики», — объяснил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Он добавил, что по расчетам экспертов, пропускная способность в оба направления суммарно увеличится на 350 машин в час.