Число пользователей приложения «Мой Tele2» за полгода выросло на треть
По итогам шести первых месяцев 2019 года количество активных пользователей приложения «Мой Tele2» увеличилось в три раза
Лидером по количеству пользователей приложения «Мой Tele2» стала Московская область. Столичные абоненты оператора составляют около четверти клиентов «Мой Tele2». Второе место по популярности приложения заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область, где живет примерно 7% его пользователей. На третьей строчке списка оказалась Нижегородская область с долей в 6% клиентов.
Высокие позиции в рейтинге активных пользователей «Мой Tele2» отмечены у регионов юга — Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей. В сумме доля пользователей приложения из этих регионах составляет 4%.
Кроме того, специалисты Tele2 проанализировали, какие функции приложения наиболее востребованы у абонентов. Большинство клиентов (71%) заходят в него, чтобы проверить условия своего тарифа и остаток пакетов. Примерно 60% пользователей открывают «Мой Tele2» для проверки расходов и платежей. Около четверти клиентов в приложении активируют и настраивают дополнительные услуги, самыми популярными из которых оказались опции по добавлению трафика сверх пакета тарифа. Более 16% абонентов через приложение настраивают или меняют тариф. Более 12% людей открывают «Мой Tele2», чтобы поделиться гигабайтами с другими пользователями.
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Также популярностью пользуется программа лояльности «Больше», которая предлагает абонентам бонусы от партнеров. Для доступа к этой странице приложение открывают примерно 20% клиентов оператора.
Кроме того, исследование показало, что около 85% пользователей выбирают Android, остальные — iOS. Самыми популярными смартфонами среди пользователей приложения на юге стали модели Samsung и Huawei — на их долю приходится 26% и 18% устройств соответственно. Далее идет Xiaomi с долей 16%. Список лидеров замыкает Apple с показателем в 7%.
«С развитием мобильного приложения Tele2 создает принципиально новое digital-пространство, в котором абонент может быстро и интуитивно решать свои задачи. Поэтому в начале месяца мы обновили дизайн "Мой Tele2". Ежедневно приложением пользуется более 1 млн человек, а его аудитория в секунду достигает отметки в 20 тыс. пользователей», — рассказал директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк.
Как сообщали Юга.ру, в марте компания Tele2 запустила платформу для киберспорта Cyberhero.
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