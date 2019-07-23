Число пользователей приложения «Мой Tele2» за полгода выросло на треть

По итогам шести первых месяцев 2019 года количество активных пользователей приложения «Мой Tele2» увеличилось в три раза

Лидером по количеству пользователей приложения «Мой Tele2» стала Московская область. Столичные абоненты оператора составляют около четверти клиентов «Мой Tele2». Второе место по популярности приложения заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область, где живет примерно 7% его пользователей. На третьей строчке списка оказалась Нижегородская область с долей в 6% клиентов.

Высокие позиции в рейтинге активных пользователей «Мой Tele2» отмечены у регионов юга — Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей. В сумме доля пользователей приложения из этих регионах составляет 4%.

Кроме того, специалисты Tele2 проанализировали, какие функции приложения наиболее востребованы у абонентов. Большинство клиентов (71%) заходят в него, чтобы проверить условия своего тарифа и остаток пакетов. Примерно 60% пользователей открывают «Мой Tele2» для проверки расходов и платежей. Около четверти клиентов в приложении активируют и настраивают дополнительные услуги, самыми популярными из которых оказались опции по добавлению трафика сверх пакета тарифа. Более 16% абонентов через приложение настраивают или меняют тариф. Более 12% людей открывают «Мой Tele2», чтобы поделиться гигабайтами с другими пользователями.