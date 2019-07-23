В Сочи по разрешению на 7-этажный ресторан хотели построить комплекс апартаментов

Мэрия Сочи по требованию прокуратуры отменила разрешение на строительство 7-этажного здания на месте снесенного ресторана «Светлана»

В ходе проверки прокуратуры выяснилось, что администрация курорта выдала разрешение на строительство 7-этажного ресторана в Хостинском районе. «При этом в сети размещались сведения о продаже помещений в указанном объекте, фактически представляющим собой комплекс апартаментов», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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