В Сочи по разрешению на 7-этажный ресторан хотели построить комплекс апартаментов
Мэрия Сочи по требованию прокуратуры отменила разрешение на строительство 7-этажного здания на месте снесенного ресторана «Светлана»
В ходе проверки прокуратуры выяснилось, что администрация курорта выдала разрешение на строительство 7-этажного ресторана в Хостинском районе.
«При этом в сети размещались сведения о продаже помещений в указанном объекте, фактически представляющим собой комплекс апартаментов», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Кроме того, для получения разрешения застройщик предоставил фиктивное заключение негосударственной экспертизы.
По данному факту полиция возбудила уголовное дело за подделку официального документа (ч.1 ст. 327 УК РФ). Также прокуратура добилась отмены разрешения на строительство, а информация о продаже квартир в здании признана судом запрещенной к распространению на территории РФ.
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