В сети появился самый короткий тест на IQ. Там всего три вопроса, но 80% с ним не справляются
Издание Mirror опубликовало тест на IQ из трех простых математических задач, которые более 80% отвечающих не смогли решить правильно
Вопросы в тесте следующие:
- Бита и мяч в сумме стоят $1,10. Бита дороже мяча на $1. Сколько стоит мяч?
- Пять машин за пять минут изготавливают пять изделий. Сколько времени понадобится 100 машинам, чтобы изготовить 100 изделий?
- В озере растут кувшинки. Их количество ежедневно удваивается. Чтобы они полностью заполнили собой озеро, потребуется 48 дней. Сколько дней нужно, чтобы они покрыли половину озера?
1) 5 центов
2) 5 минут
3) 47 дней
Mirror пишет, что изначально тест (Cognitive Reflection Test — тест на когнитивное отражение) являлся частью опубликованной еще в 2005 году исследовательской работы профессора Массачусетского технологического института (MIT) Шейна Фредерика. Недавно статья распространилась в сети, и многие стали пытаться пройти тест.
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В исследовании профессора Фредерика участвовали более 3 тыс. человек, получивших образование в самых разных сферах, среди них были и студенты ведущих американских университетов — Гарварда и Йеля. Правильно ответить на все три вопроса смогли только 17% участников эксперимента.
«Три элемента теста легки в том смысле, что их решение легко понять при объяснении, но для достижения правильного ответа часто требуется подавление ошибочного ответа, который импульсивно приходит на ум первым», — отметил профессор Фредерик, говоря об исследовании.
При этом он добавил, что даже если на первый вопрос человек не отвечает 10 центов, размышляя, что разница между 10 центами и долларом все же не доллар, а 90 центов, это уже может считаться равносильным правильному ответу.
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