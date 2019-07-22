В сети появился самый короткий тест на IQ. Там всего три вопроса, но 80% с ним не справляются

Издание Mirror опубликовало тест на IQ из трех простых математических задач, которые более 80% отвечающих не смогли решить правильно

Mirror пишет , что изначально тест (Cognitive Reflection Test — тест на когнитивное отражение) являлся частью опубликованной еще в 2005 году исследовательской работы профессора Массачусетского технологического института (MIT) Шейна Фредерика. Недавно статья распространилась в сети, и многие стали пытаться пройти тест.

В исследовании профессора Фредерика участвовали более 3 тыс. человек, получивших образование в самых разных сферах, среди них были и студенты ведущих американских университетов — Гарварда и Йеля. Правильно ответить на все три вопроса смогли только 17% участников эксперимента.

«Три элемента теста легки в том смысле, что их решение легко понять при объяснении, но для достижения правильного ответа часто требуется подавление ошибочного ответа, который импульсивно приходит на ум первым», — отметил профессор Фредерик, говоря об исследовании.

При этом он добавил, что даже если на первый вопрос человек не отвечает 10 центов, размышляя, что разница между 10 центами и долларом все же не доллар, а 90 центов, это уже может считаться равносильным правильному ответу.