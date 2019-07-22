В сети появился самый короткий тест на IQ. Там всего три вопроса, но 80% с ним не справляются

В мире

Распечатать

Издание Mirror опубликовало тест на IQ из трех простых математических задач, которые более 80% отвечающих не смогли решить правильно

Вопросы в тесте следующие:

  1. Бита и мяч в сумме стоят $1,10. Бита дороже мяча на $1. Сколько стоит мяч?

  2. Пять машин за пять минут изготавливают пять изделий. Сколько времени понадобится 100 машинам, чтобы изготовить 100 изделий?

  3. В озере растут кувшинки. Их количество ежедневно удваивается. Чтобы они полностью заполнили собой озеро, потребуется 48 дней. Сколько дней нужно, чтобы они покрыли половину озера?
Нажмите, чтобы узнать правильные ответы

1) 5 центов
2) 5 минут
3) 47 дней

Mirror пишет, что изначально тест (Cognitive Reflection Test — тест на когнитивное отражение) являлся частью опубликованной еще в 2005 году исследовательской работы профессора Массачусетского технологического института (MIT) Шейна Фредерика. Недавно статья распространилась в сети, и многие стали пытаться пройти тест.

Читайте также:

В исследовании профессора Фредерика участвовали более 3 тыс. человек, получивших образование в самых разных сферах, среди них были и студенты ведущих американских университетов — Гарварда и Йеля. Правильно ответить на все три вопроса смогли только 17% участников эксперимента.

«Три элемента теста легки в том смысле, что их решение легко понять при объяснении, но для достижения правильного ответа часто требуется подавление ошибочного ответа, который импульсивно приходит на ум первым», — отметил профессор Фредерик, говоря об исследовании.

При этом он добавил, что даже если на первый вопрос человек не отвечает 10 центов, размышляя, что разница между 10 центами и долларом все же не доллар, а 90 центов, это уже может считаться равносильным правильному ответу.

Наука
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи по разрешению на 7-этажный ресторан хотели построить комплекс апартаментов
Журналисту «Черновика» предъявили обвинение в финансировании терроризма через статьи. Текст обвинения на 90% совпал с научной работой из вестника академии МВД
В сети появился самый короткий тест на IQ. Там всего три вопроса, но 80% с ним не справляются
В Сочи задержали водителя, который поехал вместо скорой со спецсигналом между расступившихся машин
В Адыгее открыли новый маршрут «Тропа леопарда» и установили скульптуру в честь него
Ограничение движения по Красной в Краснодаре продлили еще на одну ночь

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале