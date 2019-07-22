Ограничение движения по Красной в Краснодаре продлили еще на одну ночь

Движение по улице Красной в Краснодаре будет ограничено в ночь на 23 июля из-за ремонта

«Для продолжения ремонта проезжей части закроют для проезда участок Красной от Гаврилова до Одесской по нечетной стороне. Пересечение Красной и Гаврилова будет также недоступно для проезда», — сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

По словам главы департамента Владимира Архипова, для завершения ремонта осталось уложить финальный слой асфальта от Северной и Офицерской.

Из-за продолжения ремонта изменятся маршруты общественного транспорта: