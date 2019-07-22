Ограничение движения по Красной в Краснодаре продлили еще на одну ночь
Движение по улице Красной в Краснодаре будет ограничено в ночь на 23 июля из-за ремонта
«Для продолжения ремонта проезжей части закроют для проезда участок Красной от Гаврилова до Одесской по нечетной стороне. Пересечение Красной и Гаврилова будет также недоступно для проезда», — сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
По словам главы департамента Владимира Архипова, для завершения ремонта осталось уложить финальный слой асфальта от Северной и Офицерской.
Из-за продолжения ремонта изменятся маршруты общественного транспорта:
- с 23:30 22 июля до 6:00 23 июля автобусы № 2Е, 5, 9, 29, 40, 93, 96 от Дзержинского поедут по Морской, Рашпилевской, Северной и далее по маршруту. В обратном направлении схема движения останется прежней;
- автобусы № 1, 7, 29, 31, 182A от Дзержинского проследуют по Дальней, Рашпилевской, Северной далее по маршруту. В обратном направлении путь не поменяется;
- автобусы № 4, 42, 85, 121А от Дзержинского поедут по Офицерской и далее по маршруту;
- автобусы № 3, 11, 21, 186Б от Офицерской проследуют по Шоссе Нефтяников, Дальней, Рашпилевской, Северной;
- автобусы № 115А, 146А, 154А, 170А от Офицерской будут двигаться по Коммунаров и Гаврилова далее по маршруту. В обратном направлении путь следования автобусов не поменяется;
- автобус № 52 от Дзержинского поедет по Дальней, Тургенева, Северной и далее по маршруту. В обратном направлении путь следования останется прежним.
Напомним, ремонт Красной от Северной до Офицерской начался 13 июля и должен был завершиться 17 июля.
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