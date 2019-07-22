Адвокат Сергей Костюк записал видеообращение к начальнику УВД по Сочи Сергею Огурцову после грубого задержания мужчины, пытавшегося перелезть через забор стадиона

Видео инцидента было размещено в соцсетях. На нем видно, что мужчина лезет через забор стадиона «Фишт», где 21 июля проходил матч первой домашней игры сочинского клуба в Российской премьер-лиге с питерским «Зенитом». Но полицейские, как видно на видео, грубо его задержали.

22 июля адвокат Костюк записал видеообращение, на котором попросил начальника УВД по Сочи прокомментировать правомерность действий полиции. Он отметил, что сотрудники накинулись на болельщика, как «гиены на антилопу, стали его крутить, валить, душить и так далее».

«Насколько правомерны действия полицейских, которые по моей оценке, как адвоката, являются незаконными — лицо пока еще не совершило никакого преступления. (…) Они тянут его за ногу, начинают скручивать за шею, а это опасный прием, валить на землю вместо того, чтобы обратиться к нему и просто предложить в отдел полиции для составления протокола», — отметил Костюк.

Адвокат назвал действия полицейских немотивированной агрессией, заявил, что они «явно незаконны», и что у сотрудников отсутствуют элементарные правовые знания.

Порталу Юга.ру Костюк сообщил, что пока не получил ответа от УВД по Сочи на свое видеообращение.