Когда очень хочется на футбол ⠀ Необычный инцидент произошёл в воскресенье вечером, в самый разгар футбольного матча между «Сочи - Зенит» который проходил в Олимпийском парке на стадионе «Фишт». ⠀ Как видно на видео снятое на мобильный телефон очевидцем, мужчина всеми силами пытается перелезть через высокий забор и попасть на футбол, но к его разочарованию, он был вовремя замечен сотрудниками полиции которые вежливо попросили спуститься его на землю. ⠀ После, правонарушитель был скручен и задержан для дальнейших выяснений! Кстати, если бы мужчина знал чем закончится игра, скорее всего он бы несколько раз подумал, стоит или нет. Ну а для тех кто не знает, команда «Сочи» потерпела поражение со счетом 0:2 в пользу Питерской команды «Зенит». : от очевидца. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #chp_sochi #ЧПСочи #ДТПСочи #Sochi #Сочи #Адлер #Adler #Лазаревское #Хоста #Краснаяполяна #РозаХутор #Сочи2019 #Туапсе #Геленджик #Анапа #Краснодарскийкрай #Краснодар