В Сочи полиция поймала мужчину, который лез через забор, чтобы попасть на футбол. Адвокат назвал действия полицейских незаконными
Адвокат Сергей Костюк записал видеообращение к начальнику УВД по Сочи Сергею Огурцову после грубого задержания мужчины, пытавшегося перелезть через забор стадиона
Видео инцидента было размещено в соцсетях. На нем видно, что мужчина лезет через забор стадиона «Фишт», где 21 июля проходил матч первой домашней игры сочинского клуба в Российской премьер-лиге с питерским «Зенитом». Но полицейские, как видно на видео, грубо его задержали.
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Когда очень хочется на футбол ⠀ Необычный инцидент произошёл в воскресенье вечером, в самый разгар футбольного матча между «Сочи - Зенит» который проходил в Олимпийском парке на стадионе «Фишт». ⠀ Как видно на видео снятое на мобильный телефон очевидцем, мужчина всеми силами пытается перелезть через высокий забор и попасть на футбол, но к его разочарованию, он был вовремя замечен сотрудниками полиции которые вежливо попросили спуститься его на землю. ⠀ После, правонарушитель был скручен и задержан для дальнейших выяснений! Кстати, если бы мужчина знал чем закончится игра, скорее всего он бы несколько раз подумал, стоит или нет. Ну а для тех кто не знает, команда «Сочи» потерпела поражение со счетом 0:2 в пользу Питерской команды «Зенит». ��: от очевидца. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #chp_sochi #ЧПСочи #ДТПСочи #Sochi #Сочи #Адлер #Adler #Лазаревское #Хоста #Краснаяполяна #РозаХутор #Сочи2019 #Туапсе #Геленджик #Анапа #Краснодарскийкрай #Краснодар
22 июля адвокат Костюк записал видеообращение, на котором попросил начальника УВД по Сочи прокомментировать правомерность действий полиции. Он отметил, что сотрудники накинулись на болельщика, как «гиены на антилопу, стали его крутить, валить, душить и так далее».
«Насколько правомерны действия полицейских, которые по моей оценке, как адвоката, являются незаконными — лицо пока еще не совершило никакого преступления. (…) Они тянут его за ногу, начинают скручивать за шею, а это опасный прием, валить на землю вместо того, чтобы обратиться к нему и просто предложить в отдел полиции для составления протокола», — отметил Костюк.
Адвокат назвал действия полицейских немотивированной агрессией, заявил, что они «явно незаконны», и что у сотрудников отсутствуют элементарные правовые знания.
Порталу Юга.ру Костюк сообщил, что пока не получил ответа от УВД по Сочи на свое видеообращение.
Как сообщали Юга.ру, после окончания встречи «Ростов» — «Спартак» 20 июля в сети появились видео потасовки фанатов гостей с ОМОНом. Были задержаны восемь человек.
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