Из-за угрозы схода селей в Сочи закрыли дорогу к нарзанным источникам

В Красной Поляне из-за опасности схода селевых потоков 22 июля закрыли дорогу к нарзанным источникам на реке Пслух

Там временно запретили и движение автомобилей, и проход туристов.

«Просим туристов и местных жителей учитывать данную ситуацию при планировании своих маршрутов и соблюдать меры безопасности», — сообщали в администрации Адлерского района.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Сочи до 25 июля будут идти небольшие дожди, днем воздух прогреется до 27 °С.

Как писали Юга.ру, в июне на курорте «Роза Хутор» на дорогу сошли несколько селей, один из них заблокировал дорогу, из-за чего несколько дней действовал локальный режим ЧС. Общий объем грязекаменной массы составил около 1,5 тыс. кубометров.