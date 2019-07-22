Из-за угрозы схода селей в Сочи закрыли дорогу к нарзанным источникам
В Красной Поляне из-за опасности схода селевых потоков 22 июля закрыли дорогу к нарзанным источникам на реке Пслух
Там временно запретили и движение автомобилей, и проход туристов.
«Просим туристов и местных жителей учитывать данную ситуацию при планировании своих маршрутов и соблюдать меры безопасности», — сообщали в администрации Адлерского района.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Сочи до 25 июля будут идти небольшие дожди, днем воздух прогреется до 27 °С.
Как писали Юга.ру, в июне на курорте «Роза Хутор» на дорогу сошли несколько селей, один из них заблокировал дорогу, из-за чего несколько дней действовал локальный режим ЧС. Общий объем грязекаменной массы составил около 1,5 тыс. кубометров.
Где он находится и как выглядит
«Выкрик неприличного слова, визгливый хохот молодых ребят или вид девушек — такое поведение неприемлемо»
В Ингушетии издали кодекс поведения для молодежи
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.