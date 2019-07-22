Из-за угрозы схода селей в Сочи закрыли дорогу к нарзанным источникам

Краснодарский край

Распечатать

В Красной Поляне из-за опасности схода селевых потоков 22 июля закрыли дорогу к нарзанным источникам на реке Пслух

Там временно запретили и движение автомобилей, и проход туристов.

«Просим туристов и местных жителей учитывать данную ситуацию при планировании своих маршрутов и соблюдать меры безопасности», — сообщали в администрации Адлерского района.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Сочи до 25 июля будут идти небольшие дожди, днем воздух прогреется до 27 °С.

Как писали Юга.ру, в июне на курорте «Роза Хутор» на дорогу сошли несколько селей, один из них заблокировал дорогу, из-за чего несколько дней действовал локальный режим ЧС. Общий объем грязекаменной массы составил около 1,5 тыс. кубометров.

Безопасность Дороги Сочи Стихийные бедствия
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи полиция поймала мужчину, который лез через забор, чтобы попасть на футбол. Адвокат назвал действия полицейских незаконными
Путин сменил главу ФСБ в Краснодарском крае
На трассе на Тамани спасли мужчину, который пытался перелезть через перила моста
Мужчина посадил 10-летнего сына на цепь в сарае в Белореченском районе и уехал с беременной женой в роддом
Двух лемуров, макак и попугаев изъяли у фотографов в Сочи
На Кубани мотоциклист без прав врезался в дорожный знак и погиб

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале