Из-за отравления 16 детей закрыли лагерь в Крыму
В крымской Алуште 21 июля закрыли детский оздоровительный лагерь из-за массового отравления
В Алуштинской городской больнице обследовали 652 ребенка, которые отдыхали в лагере «Берег». У 16 из них выявили острый гастроэнтерит [воспалительное заболевание желудка и тонкой кишки, вызванное вирусами — Юга.ру]. Десятерых детей госпитализировали, еще шесть человек отправили домой для амбулаторного наблюдения и лечения.
По данным на 12:00 22 июля, из стационара выписали всех детей. Они должны находиться под амбулаторным наблюдением.
Республиканское управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование. Специалисты устанавливают источник инфекции и факторы ее передачи. В лагере проводят дезинфекцию.
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В столовой лагеря выявили нарушения санитарного законодательства. В связи с этим вынесены протоколы о временном запрете деятельности ДОЛ «Берег». Также временно запрещена работа столовой.
С 8:00 21 июля детей начали вывозить из лагеря и передавать родителям, сообщили в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора.
Как писали Юга.ру, в Евпатории 16 июля в детском оздоровительном лагере «Лучистый» произошло массовое отравление. Из-за него в больницу отправили более 30 детей. Все госпитализированные приехали из Татарстана. Детский омбудсмен Татарстана Гузель Удачина заявила, что дети отравились едой в лагере.
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