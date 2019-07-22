Из-за отравления 16 детей закрыли лагерь в Крыму

В Алуштинской городской больнице обследовали 652 ребенка, которые отдыхали в лагере «Берег». У 16 из них выявили острый гастроэнтерит [воспалительное заболевание желудка и тонкой кишки, вызванное вирусами — Юга.ру]. Десятерых детей госпитализировали, еще шесть человек отправили домой для амбулаторного наблюдения и лечения.

По данным на 12:00 22 июля, из стационара выписали всех детей. Они должны находиться под амбулаторным наблюдением.