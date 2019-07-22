«Выкрик неприличного слова, визгливый хохот молодых ребят или вид девушек — такое поведение неприемлемо». В Ингушетии издали кодекс поведения для молодежи
Мэрия ингушского Магаса выпустила брошюры «Кодекс поведения» для молодежи
Мэр Магаса Беслан Цечоев 22 июля рассказал, что брошюру выпустили для пропаганды традиционных ценностей ингушского народа. В ней содержатся правила поведения на русском, ингушском и английском языках. Текст дополнен фотоиллюстрациями.
«Столица Ингушетии старается радовать горожан, придавая вечернему отдыху умиротворение и уют. Но один выкрик неприличного слова, визгливый хохот молодых ребят или вид девушек, сидящих на скамейках, не замечая проходящих мимо взрослых людей, — такое поведение неприемлемо», — сказал Цечоев.
Брошюры собираются раздать юношам и девушкам в общественных местах. К началу учебного года их будут распространять в образовательных учреждениях Ингушетии, сообщает «Интерфакс».
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Где он находится и как выглядит
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