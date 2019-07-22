«Выкрик неприличного слова, визгливый хохот молодых ребят или вид девушек — такое поведение неприемлемо». В Ингушетии издали кодекс поведения для молодежи

Ингушетия

Распечатать

Мэрия ингушского Магаса выпустила брошюры «Кодекс поведения» для молодежи

Читайте также:

Мэр Магаса Беслан Цечоев 22 июля рассказал, что брошюру выпустили для пропаганды традиционных ценностей ингушского народа. В ней содержатся правила поведения на русском, ингушском и английском языках. Текст дополнен фотоиллюстрациями.

«Столица Ингушетии старается радовать горожан, придавая вечернему отдыху умиротворение и уют. Но один выкрик неприличного слова, визгливый хохот молодых ребят или вид девушек, сидящих на скамейках, не замечая проходящих мимо взрослых людей, — такое поведение неприемлемо», — сказал Цечоев.

Брошюры собираются раздать юношам и девушкам в общественных местах. К началу учебного года их будут распространять в образовательных учреждениях Ингушетии, сообщает «Интерфакс».

Как писали Юга.ру, в июле власти Чечни потребовали от артистов согласовывать репертуар и не давать несогласованные выступления даже в интернете.

Магас Молодежная политика Традиции
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Двух лемуров, макак и попугаев изъяли у фотографов в Сочи
На Кубани мотоциклист без прав врезался в дорожный знак и погиб
Из-за угрозы схода селей в Сочи закрыли дорогу к нарзанным источникам
Из-за отравления 16 детей закрыли лагерь в Крыму
В Новороссийске мужчина упал с велосипеда и умер
Турист сорвался с ледника в горах Сочи

Лента новостей

Статьи

В Краснодаре открыли новый сквер, спроектированный студентами

Где он находится и как выглядит

Надувной единорог, сапсерф и лодка

Как краснодарцы встретили летний дождь

Ливень в Краснодаре затопил квартиры

Видео из пятиэтажки на улице Мира, где сгорела крыша

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале