Мэр Магаса Беслан Цечоев 22 июля рассказал, что брошюру выпустили для пропаганды традиционных ценностей ингушского народа. В ней содержатся правила поведения на русском, ингушском и английском языках. Текст дополнен фотоиллюстрациями.

«Столица Ингушетии старается радовать горожан, придавая вечернему отдыху умиротворение и уют. Но один выкрик неприличного слова, визгливый хохот молодых ребят или вид девушек, сидящих на скамейках, не замечая проходящих мимо взрослых людей, — такое поведение неприемлемо», — сказал Цечоев.

Брошюры собираются раздать юношам и девушкам в общественных местах. К началу учебного года их будут распространять в образовательных учреждениях Ингушетии, сообщает «Интерфакс».