В Краснодаре на улице Московской после подтопления возобновили движение транспорта
В Краснодаре 22 июля на улице Московской полностью откачали воду после ливня и возобновили движение транспорта
«Сильный затяжной ливень вызвал подтопления в разных частях города. Наиболее сложная ситуация — в районе улицы Московской от Гомельской до Солнечной, в прошлые годы вода там стояла неделю», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.
Планируется, что после подключения новой насосной станции на улице Московской эффективность работы ливневки значительно увеличится. Сейчас там уже возобновили движение транспорта, уровень воды — минимальный.
Глава Краснодара отметил, что до конца недели в Краснодаре, по данным Гидрометцентра, ожидается непогода, будет действовать штормовое предупреждение. Коммунальные службы и откачивающая техника наготове, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Завершается ликвидация последствий месячной нормы осадков, выпавшей менее чем за сутки, — на всех проблемных участках работают коммунальные службы, задействована спецтехника. Общественный транспорт ходит в обычном режиме.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре накануне объявили штормовое предупреждение из-за грозы с градом и сильным ветром. В краевой столице в воскресенье ливень подтопил дворы и дороги, из-за этого стояли трамваи. По данным властей, в этот день в городе выпала месячная норма осадков.
Вечером жительница дома № 90 на улице Мира, крыша которого сгорела 4 июля, прислала в редакцию Юга.ру видео, на котором видно, как квартиры заливает водой.
Мэрия Краснодара 22 июля объявила в городе штормовое предупреждение из-за непогоды.
Где он находится и как выглядит
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