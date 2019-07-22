В Краснодаре на улице Московской после подтопления возобновили движение транспорта

В Краснодаре 22 июля на улице Московской полностью откачали воду после ливня и возобновили движение транспорта

«Сильный затяжной ливень вызвал подтопления в разных частях города. Наиболее сложная ситуация — в районе улицы Московской от Гомельской до Солнечной, в прошлые годы вода там стояла неделю», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Планируется, что после подключения новой насосной станции на улице Московской эффективность работы ливневки значительно увеличится. Сейчас там уже возобновили движение транспорта, уровень воды — минимальный.

Глава Краснодара отметил, что до конца недели в Краснодаре, по данным Гидрометцентра, ожидается непогода, будет действовать штормовое предупреждение. Коммунальные службы и откачивающая техника наготове, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Завершается ликвидация последствий месячной нормы осадков, выпавшей менее чем за сутки, — на всех проблемных участках работают коммунальные службы, задействована спецтехника. Общественный транспорт ходит в обычном режиме.