В Сочи Всемирный день дельфинов отметят игрой на барабане-океане и росписью морской гальки

В Сочи 23 июля отметят Всемирный день китов и дельфинов. Гости праздника смогут пройти бесплатные познавательные мастер-классы

Мастер-классы будут проводиться по разным направлениям — музыкальному, научному и художественному.

«В этот день каждый сможет почувствовать себя дельфином или китом. То есть, узнать, к какому виду принадлежит, что любит, кого ему стоит опасаться, что значит для дельфинов семья и друзья, какие песни они поют, как друг друга узнают, на чем играют, как они дышат и чем живут», — сообщали порталу Юга.ру директор Центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.

На празднике организаторы познакомят с уникальной коллекцией «морских» ударных инструментов: барабаном-океаном, поющими чашами, посохом дождя, дельфином-трещоткой, барабаном-глюкофоном ILdrum.

«Все желающие разучат "морские ритмы", станцуют "дельфиньи танцы", споют "китовые" песни, распишут себе на память морскую гальку. Кроме того, волонтеры "Дельфы" поделятся своим опытом спасения китообразных», — добавила Белей.

Всемирный день китов и дельфинов проводится в рамках проекта «Дельфины Черного моря», который включает в себя серии бесплатных тренингов по оказанию помощи китообразным, проводимых в шести прибрежных городах Краснодарского края и в Москве. Проект разработан специалистами центра «Дельфа» и реализуется с использованием гранта президента РФ.

Как сообщали Юга.ру, Центру спасения дельфинов «Дельфа» выделили 2,5 млн рублей для проведения тренингов по спасению животных в Черном море.