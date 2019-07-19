На Кубани подросток и двое его друзей с кастетом и ножами ворвались в дом к пожилым супругам

В Мостовском районе подросток и его старшие друзья напали на двух пожилых супругов и украли 170 тыс. рублей

Днем 15 июля 17-летний парень приехал из Тимашевского в Мостовской район в гости к своим знакомым 18 и 20 лет. Самый старший из них предложил молодым людям напасть на семью пенсионеров, которые живут на улице Новой в поселке Перевалка. Парень рассказал, что у пожилых есть более 100 тыс. рублей.

Юноши согласились. Поздно вечером они взяли два ножа и кастет и отправились к дому пенсионеров. Они открыли дверь ломом, проникли в дом и напали на хозяина и его жену. Угрожая им, молодые люди похитили 170 тыс. рублей, после чего скрылись.

Пенсионеры сообщили о произошедшем в полицию. Злоумышленников задержали.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище). Несовершеннолетнего и его 18-летнего знакомого отправили под арест.

Расследование продолжается, сообщили 19 июля в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.