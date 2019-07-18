Четыре сотрудника кафе обварились кипятком в ТРЦ «Галерея Краснодар»
После инцидента в одном из кафе ТРЦ «Галерея Краснодар» 18 июля четверых человек доставили в больницу с ожогами
«В одной из организаций общественного питания, расположенной в торговом центре на улице Головатого, произошел несчастный случай, в результате которого ожоги кипятком получили четыре сотрудника», — сообщил руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
В каком именно заведении произошло ЧП, не уточняется.
Пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются.
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