В Сочи завели дело на женщину-пристава, которая позволила должнику переоформить машину на сына
В Сочи в июле возбудили уголовное дело на бывшую сотрудницу Хостинского районного отдела судебных приставов
По данным следствия, с июля по ноябрь 2018 года в производстве пристава-исполнителя находилось семь исполнительных производств в отношении 62-летнего местного жителя. С ответчика необходимо было взыскать более 5,2 млн рублей, но женщина отменила запрет на регистрацию автомобиля должника стоимостью свыше 3 млн рублей. В результате мужчина переоформил машину на своего сына, из-за чего стало невозможным взыскание этого имущества и погашение долга.
На пристава завели дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), сообщили 18 июля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование продолжается.
Как писали Юга.ру, в Сочи судебного пристава будут судить за бездействие в сносе двух многоэтажек.
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