В Сочи завели дело на женщину-пристава, которая позволила должнику переоформить машину на сына

В Сочи в июле возбудили уголовное дело на бывшую сотрудницу Хостинского районного отдела судебных приставов

По данным следствия, с июля по ноябрь 2018 года в производстве пристава-исполнителя находилось семь исполнительных производств в отношении 62-летнего местного жителя. С ответчика необходимо было взыскать более 5,2 млн рублей, но женщина отменила запрет на регистрацию автомобиля должника стоимостью свыше 3 млн рублей. В результате мужчина переоформил машину на своего сына, из-за чего стало невозможным взыскание этого имущества и погашение долга.

На пристава завели дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), сообщили 18 июля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

Как писали Юга.ру, в Сочи судебного пристава будут судить за бездействие в сносе двух многоэтажек.