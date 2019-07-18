В Юбилейном микрорайоне Краснодара начали обустраивать выделенную полосу
В Краснодаре на проспекте Чекистов в Юбилейном микрорайоне 18 июля начали делать выделенную полосу для общественного транспорта
Сейчас на ней наносят разметку и завершают установку дорожных знаков. Выделенную полосу обустроят от улицы Думенко до кольца возле храма в честь Рождества Христова и обратно — до Думенко. Ее протяженность составит 3,5 км. По этому участку ходит один троллейбус и девять автобусных маршрутов. Каждый день по нему проходят 172 единицы транспорта.
Специалисты считают, что эта полоса поможет сэкономить время движения по каждому маршруту общественного транспорта более чем на 20 минут в день. По предварительным расчетам КТТУ, внедрение этой выделенной полосы сократит время каждого оборотного рейса до трех минут. Выручка троллейбуса № 8 может вырасти на 7 тыс. руб. в день.
Новая схема движения на проспекте Чекистов начнет действовать 20 июля. До этого времени с выделенной полосы эвакуируют припаркованные автомобили, чьи владельцы не уберут их вовремя. Разметка наносится таким образом, чтобы водители, которым нужно попасть во дворы жилых домов, смогли повернуть к нужному съезду. При этом парковка по крайней правой полосе будет запрещена, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, 17 мая Высшая школа экономики презентовала транспортную стратегию Краснодара со схемой, где нужно сделать выделенные полосы для общественного транспорта. Специалисты ВШЭ посчитали, сколько денег нужно на развитие транспортной инфраструктуры Краснодара до 2034 года. Пять участков выделенных полос, которые собираются сделать в 2019 году, обойдутся в 4 млн рублей. Выделенная полосва на улице Северной начала действовать с 10 июля.
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