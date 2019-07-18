В Юбилейном микрорайоне Краснодара начали обустраивать выделенную полосу

Сейчас на ней наносят разметку и завершают установку дорожных знаков. Выделенную полосу обустроят от улицы Думенко до кольца возле храма в честь Рождества Христова и обратно — до Думенко. Ее протяженность составит 3,5 км. По этому участку ходит один троллейбус и девять автобусных маршрутов. Каждый день по нему проходят 172 единицы транспорта.

Специалисты считают, что эта полоса поможет сэкономить время движения по каждому маршруту общественного транспорта более чем на 20 минут в день. По предварительным расчетам КТТУ, внедрение этой выделенной полосы сократит время каждого оборотного рейса до трех минут. Выручка троллейбуса № 8 может вырасти на 7 тыс. руб. в день.

Новая схема движения на проспекте Чекистов начнет действовать 20 июля. До этого времени с выделенной полосы эвакуируют припаркованные автомобили, чьи владельцы не уберут их вовремя. Разметка наносится таким образом, чтобы водители, которым нужно попасть во дворы жилых домов, смогли повернуть к нужному съезду. При этом парковка по крайней правой полосе будет запрещена, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.