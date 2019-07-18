На Дону к четырем годам колонии приговорили капитана полиции, которую обвинили в гибели школьника
В Ростовской области в июле суд вынес приговор капитану полиции, по вине которой подросток совершил самоубийство
В марте инспектор отдела полиции проводила проверку по сообщению о том, что мать 13-летнего мальчика не исполняет свои обязанности. Сотрудница полиции пришла в школу и при педагоге опросила подростка. Она выяснила, что его мать выпивает, и он не хочет возвращаться домой. При этом она знала, что у подростка есть тетя и бабушка, которые присматривают за ним. Ребенка все равно забрали из школы и отправили в больницу для обследования и дальнейшего размещения в социально-реабилитационный центр. Школьник не хотел оставаться в реабилитационном центре. В больнице он покончил с собой.
Против сотрудницы полиции возбудили уголовное дело по ст. 286 (Превышение должностных полномочий). Суд приговорил ее к четырем годам колонии общего режима с отсрочкой. Наказание она начнет отбывать, когда ее сыну испонится 14 лет — в 2028 году. Женщину также лишили звания капитан полиции, сообщает 161.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
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