На Дону к четырем годам колонии приговорили капитана полиции, которую обвинили в гибели школьника

В марте инспектор отдела полиции проводила проверку по сообщению о том, что мать 13-летнего мальчика не исполняет свои обязанности. Сотрудница полиции пришла в школу и при педагоге опросила подростка. Она выяснила, что его мать выпивает, и он не хочет возвращаться домой. При этом она знала, что у подростка есть тетя и бабушка, которые присматривают за ним. Ребенка все равно забрали из школы и отправили в больницу для обследования и дальнейшего размещения в социально-реабилитационный центр. Школьник не хотел оставаться в реабилитационном центре. В больнице он покончил с собой.

Против сотрудницы полиции возбудили уголовное дело по ст. 286 (Превышение должностных полномочий). Суд приговорил ее к четырем годам колонии общего режима с отсрочкой. Наказание она начнет отбывать, когда ее сыну испонится 14 лет — в 2028 году. Женщину также лишили звания капитан полиции, сообщает 161.ru со ссылкой на пресс-службу суда.