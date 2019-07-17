Набережную Геленджика планируют продлить до Тонкого мыса

Набережная протяженностью 14 км считается самой длинной на Черноморском побережье. Сейчас город участвует в пилотном проекте по развитию городской территории в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря этому у властей появилась возможного продлить набережную до Тонкого мыса, рассказал 17 июля ТАСС губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По его словам, для курорта дополнительно разработают концепцию, которая позволит продлить прогулочную зону. При этом внимание уделят и спальным районам.

«Все внимание раньше было уделено благоустройству центрального района, в то же время спальные районы оставались без внимания, в отдельных случаях застраивались без необходимой социальной инфраструктуры. У людей простые критерии комфортного проживания в многоквартирных домах — как легко проехать, куда сводить детей, где гулять, на что смотреть», — сказал Кондратьев.

Также глава региона отметил, что в Геленджике необходимо обустроить новые места отдыха для горожан и туристов: строить парки, школы, детские сады и другие объекты инфраструктуры.