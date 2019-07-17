Контрактникам в России повысят зарплату

В России с 1 сентября планируют повысить зарплату военным, которые служат по контракту

Министр обороны России Сергей Шойгу 17 июля заявил, что президент РФ Владимир Путин одобрил повышение социальной поддержки рядовым и сержантам, проходящим службу по контракту. Так, с 1 сентября повысят зарплаты военнослужащим, замещающим первичные воинские должности рядового состава.

Кроме того, с 1 октября вступит в силу закон, по которому рядовым и сержнтам увеличат компенсацию за съем жилья. Также с этого дня планируется ввести ежемесячную надбавку за важность выполняемых задач водителям категорий С и Е в размере 30% от оклада по воинской должности.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал RT, что полностью поддерживает такое решение. По его словам, это повысит социальный статус военных и привлекательность службы.