Контрактникам в России повысят зарплату
В России с 1 сентября планируют повысить зарплату военным, которые служат по контракту
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Министр обороны России Сергей Шойгу 17 июля заявил, что президент РФ Владимир Путин одобрил повышение социальной поддержки рядовым и сержантам, проходящим службу по контракту. Так, с 1 сентября повысят зарплаты военнослужащим, замещающим первичные воинские должности рядового состава.
Кроме того, с 1 октября вступит в силу закон, по которому рядовым и сержнтам увеличат компенсацию за съем жилья. Также с этого дня планируется ввести ежемесячную надбавку за важность выполняемых задач водителям категорий С и Е в размере 30% от оклада по воинской должности.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал RT, что полностью поддерживает такое решение. По его словам, это повысит социальный статус военных и привлекательность службы.
Как сообщали Юга.ру, Госдума 19 февраля приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий военным использовать смартфоны. Теперь им нельзя распространять данные о сослуживцах, членах семей и родителях.
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